María Isabel López: "Izquierda Unida de Turre quiere estar en el poder al precio que sea"

María Isabel López (PSOE), alcaldesa de Turre, se enfrenta a una moción de censura. En su corta carrera política (empezó en 2015) ya ha tenido que hacer frente a una cuestión de confianza en 2018 para aprobar los presupuestos y a varias crisis de gobierno con sus socios de Izquierda Unida (todo su equipo llegó a dimitir de sus cargos en 2021 ante la negativa de Martín Morales, de IU, de cederle la Alcaldía como estaba pactado).

Por lo tanto, la socialista está habituada a vivir en el alambre. La moción de censura presentada por los concejales del Partido Popular y los dos ediles de Con Andalucía (IU) no le ha pillado por sorpresa. Ya en junio hubo negociaciones entre ambos partidos para formar una coalición de gobierno, pero no fructificaron. Ahora, apenas cuatro meses después, han llegado a un acuerdo y la desbancarán de la Alcaldía.

"Es una moción que se basa únicamente en el interés personal y partidista de quienes la firman, pero no prima el bien del pueblo ni el interés general", asegura María Isabel López. Por eso califica el acuerdo entre PP e IU como "un pacto antinatura" que está concebido "solo para desbancarnos a nosotros".

El PSOE, cuya candidatura encabezaba López, ganó las elecciones del 28 de mayo con cinco concejales y un 41,27% de los votos, 6,79 puntos más que en 2019. El Partido Popular obtuvo cuatro ediles (35,86%, un 3,01 menos que en 2019) y Con Andalucía logró dos (con el 22,06% de los votos, subiendo un 3,84%). Los números le daban para reeditar el pacto de izquierdas, pero los socialistas se negaron por completo a negociar con Izquierda Unida. "Tuvimos claro que, por el bien del municipio, no íbamos a revalidar un pacto que no había funcionado; si eso supone estar en la oposición, que así sea, pero no íbamos a forzar algo que no funciona por el hecho de estar ahí en el poder", afirma la todavía alcaldesa.

Sobre sus antiguos socios de gobierno, Martín Morales y David Ruiz, dice que intentarán "buscar excusas" para justificar la moción de censura, "no están amparados en nada, porque actualmente hay un equipo de gobierno sólido, unido que está trabajando bien y la vida municipal se está desarrollando con normalidad y fluidez". Por eso tiene claro que Izquierda Unida en Turre "solo quiere el poder, como sea y al precio que sea".

Los dos concejales serán expulsados de Izquierda Unida pero formarán parte del equipo de gobierno de Arturo Grima (PP). María Isabel López cree que será difícil que tengan estabilidad, porque "ni siquiera fueron capaces de ponerse de acuerdo en junio para repartirse los cargos y los puestos, y cuatro meses después hacen una moción de censura, algo muy inusual; da que pensar, porque no sabemos cómo podrá gestionarse todo eso", concluye.

López defiende su gestión al frente del Ayuntamiento de Turre, pues asegura que "en estos meses hemos sacado adelante el presupuesto municipal, estamos a punto de adjudicar las obras de la avenida de Almería y estábamos trabajando en los nuevos planes provinciales de esta legislatura". Asimismo, recalca que "este verano hemos conseguido tener un pueblo con vida, dinámico, con los bares y restaurantes llenos de gente y hemos llevado a cabo muchas iniciativas".