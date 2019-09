María López será la nueva presidenta de la Mancomunidad del Levante

Apenas faltan unos días para que haga tres meses desde que se conformasen los nuevos ayuntamientos, pero aún no hay nuevo presidente en la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense. No obstante, según ha podido saber Diario de Almería, será la socialista María López, alcaldesa de Garrucha, la que ostente este cargo cuando se celebre en pleno en los próximos días (aún no está confirmada la fecha).

Actualmente sigue al frente del ente supramunicipal, en funciones, el exalcalde de Huércal-Overa y actual diputado de Nuevas Tecnologías, Seguridad y Vivienda, Domingo Fernández.

La mancomunidad está formada por catorce localidades: Antas, Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Los Gallardos, Lubrín, Garrucha, Huércal-Overa, Mojácar, Pulpí, Sorbas, Taberno, Turre y Vera. El Partido Socialista cuenta con la mayoría, al ostentar la Alcaldía de ocho de los municipios (en coalición en los casos de Huércal-Overa y Turre), mientras que el PP gobierna en cinco y Cs en uno.

Así, el pasado 29 de julio, los representantes del PSOE decidieron que su candidatura a la Presidencia de la Mancomunidad del Levante la encabece la alcaldesa de Garrucha, que gobierna el municipio con mayoría absoluta desde 2015. Además, María López es también la presidenta del Grupo de Desarrollo Pesquero Costa de Almería desde 2017.

La Mancomunidad del Levante Almeriense tiene, sobre todo, competencias en materia de Turismo, así como en la implantación del sello SICTED, para la mejora de la calidad de las empresas en el destino levantino y en materia de formación laboral.