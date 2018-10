Mena solicita a Torrecillas que le devuelva la vara de mando

En el Ayuntamiento de Albox nunca hay un momento de paz. A los convulsos meses que vive la Corporación, en la que el independiente Francisco Torrecillas gobierna solo con el apoyo del tránsfuga del PSOE, José Campoy y que supone todo un ejercicio de política para sacar adelante proyectos, se suma ahora la petición por parte de Rogelio Mena, el antecesor en el cargo a Francisco Torrecillas, de volver a ostentar la vara de mando.

La petición la hacía ayer pública Torrecillas a través de su perfil en la red social Facebook con un mensaje bastante clarividente y que denota de antemano ya su negativa a la inesperada solicitud de Mena, que cumplía hasta el pasado mes su condena de inhabilitación a cargo público por no de facilitar información a la oposición y que supuso su cese en el cargo hace dos años y medio. "Vecinos. Hoy es San Francisco. Me he desayunado con esto: PSOE de Albox y Rogelio Mena Segura... je je je de ( jilipollez ). Seguimos trabajando... Albox poco a poco y sin parar". Ese es el mensaje de Torrecillas que ha provocado un aluvión de comentarios mostrando su apoyo al actual regidor que en respuesta a varios de sus vecinos señala que "esta mañana llegaban hasta aquí las risas de Diputación" y que "duermo todas las noches de un tirón" denotando así su tranquilidad a una petición que tal y como debate con un vecino ya tiene un caso similar en España con un alcalde de un municipio de A Coruña que solicitó de nuevo volver al cargo de alcalde y la justicia le dio la razón creando así jurisprudencia al respecto. "El otoño ya está caliente para algunos, que se pongan paños fríos en la frente. José y yo a lo nuestro, trabajar por este pueblo con honradez y transparencia", explica.

Hay que recordar que desde las elecciones municipales de 2015, Albox ha conocido tres regidores. El socialista Rogelio Mena, que ganó los comicios, fue condenado a dos años y medio de inhabilitación por negar información a la oposición, por lo que su partido le obligó a dimitir. Para evitarlo, Mena abandonó el partido y formó Socialistas por Albox , siglas bajo las que fue investido alcalde. Cuando en el mes de febrero de 2016 la Audiencia Provincial hizo firme la condena, el regidor tuvo que renunciar al cargo y le sucedió Sonia Cerdan. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló su nombramiento al considerar que contravino la Ley Electoral al ser investida por un partido distinto al que se presentó a las elecciones.

Finalmente, el PSOE pactó con Ciudadanos Libres y Unidos (Cilus) la Alcaldía para evitar que el PP se la arrebatase y Francisco Torrecillas terminó siendo el alcalde. Una relación interesada que acabó hace ahora un año cuando el PSOE dejó el gobierno y Torrecillas es alcalde solo con un edil apoyándole.