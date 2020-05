Miguel Guijarro: “Con el estado de alarma no hubo gobierno ni oposición. Las decisiones son de todos”

Miguel Guijarro (PP) apura sus últimos meses como alcalde tras pactar el año pasado la alternancia en el gobierno con Ciudadanos y le ha tocado vivir una de las mayores crisis sanitarias que se recuerdan a nivel global. Tras la fallida moción de censura de hace unos meses, Guijarro señala que no tiene ningún problema con sus socios de Cs. Empresario y propietario de una gasolinera en la localidad, también ha vivido la crisis económica derivada en este sector.

-¿Cómo se han vivido estos dos meses de confinamiento y de estado de alarma en Gérgal?

–Imagino que como en el resto de municipios de la provincia. Mis vecinos han asumido perfectamente que no nos quedaba otra ante la situación que teníamos había que encerrarse. Lo hemos llevado bien.–

¿Qué sucedió realmente con la polémica del caso de infectado de coronavirus decretado por la Junta en la barriada de Las Alcubillas que pertenece a Gérgal y Alboloduy?

–Estas cosas nunca se llevan bien. El caso que hubo en Las Alcubillas era una persona que nos visitaba a menudo pero no estaba empadronado en Almería, era de Madrid pero sí vivía en Las Alcubillas pero en la parte que pertenece a Alboloduy. Sigo sin entender estas estadísticas porque solo sirven para generar problemas. En Gérgal no tenemos ningún caso y esperamos seguir así.

-Comentaba en una entrevista a este medio el alcalde de Olula de Castro, Cristian Quero, que se creó en la comarca del Río Nacimiento un grupo de Whatsapp para coordinar a todos los alcaldes. ¿Cómo está funcionando esa medida?

–Efectivamente. Ahí estamos todos los alcaldes, la Policía Local y el Jefe de Salud de la comarca y hemos tenido muy buena coordinación. Si bien es cierto, que cuando hay un caso puntual o un riesgo, hemos tenido un contacto directo con el responsable de Salud. Y hemos trabajado para hacer las indagaciones necesarias para verificarlo.

"Nosotros no le hemos cobrado a ningún bar por el uso de la vía pública por raro que parezca"

Cada alcalde ha comentado las actuaciones que ha llevado a cabo en su pueblo y nos ha servido al resto como ejemplo. Eso sí, algunos han creído necesario ser más visibles con sus declaraciones pero yo en mi caso tenía claro que había que seguir las recomendaciones de Salud y no he necesitado estar todo el día machaca que machaca.Todos hemos insistido en lo mismo: desinfecciones, mascarillas y comportamiento cívico.

-¿Qué medidas concretas ha adoptado usted en su municipio?

–Pues mire, cuando se dio la orden de abrir los consultorios yo le hice una propuesta concreta al Jefe de Salud de la comarca que era poner un portero autonómico con cámara en la puerta para que cuando llegara un vecino lo pulsara, el ATS pudiese atenderlo y evitar así el contacto directo. Además, también adaptamos la sala de espera por si hubiese un caso de infectado que estuviese totalmente aislado cuando llegase la ambulancia.

-¿Cómo es su relación con Ciudadanos tras la fallida moción de censura? ¿ha habido fisuras durante esta crisis sanitaria?

–La política es muy complicada porque hay que gestionar. No ha habido ningún problema. Lo que yo he hecho en todo momento ha sido hablar con la portavoz del PSOE y crear un grupo de Whatsapp en el que estamos los portavoces de los tres partidos (PP, PSOE y Cs) y hacemos videoconferencias y tomamos acuerdos en conjunto. Aquí no es el alcalde el que gobierna. Llamamos a todos los concejales y entre todos vamos organizando el ayuntamiento en esta crisis. Yo no tomo decisiones y luego se las cuento. Para nada. Yo tengo mi opinión y ellos la suya pero todos intentamos unirla e ir juntos. A todos nos preocupa la vuelta a la normalidad.Aquí, a raíz de declararse el estado de alarma no hubo ni gobierno ni oposición. Aquí hay una Corporación que es la que tiene que implicarse, colaborar y ayudar. Las decisiones son de todos. No hay ni partidos ni imposiciones, solo gente para trabajar y hacer las cosas lo mejor que se pueda.

-¿Cómo le ha afectado la crisis a Gérgal? ¿está paralizado?

–Por suerte, en Gérgal no se ha notado tanto porque hay mucha gente trabajando en los invernaderos y no han parado. Sí se están produciendo problemas puntuales de familias con necesidades básicas y para ello estamos trabajando codo con codo con Servicios Sociales.

–¿Cómo están las arcas municipales de Gérgal para hacer frente a esta pandemia? ¿han tenido problemas presupuestarios?

-No, ninguno. Lo que hemos hecho siempre es realizar la gestión para el pago. Hemos hablado con los empresarios con los que siempre trabajamos para que nos echaran una mano. Y si han tenido que esperarse algunos meses para cobrar, lo han hecho. Somos buenos pagadores y con estas gestiones personales hemos solventado estos pagos imprevistos.Es igual que con los contratos de las orquestas que teníamos ya firmados para las fiestas de agosto. Al no poder celebrarlas, he llamado directamente a su representante y lo que hemos hecho es, si todo sigue igual, los subrogamos para el año 2021 y así la orquesta ya tiene cerrada una fecha para el año que viene. Así ni pierde el Ayuntamiento ni pierde la orquesta. Todo es sentido común.Además, por otro lado, hemos recibido la ayuda de las administraciones como es el caso de Diputación con la aprobación del ambicioso Plan Almería y la Junta que nos ha destinado 15.000 euros dentro de sus planes de ayuda para los pueblos en esta pandemia.

–Si no se celebran las fiestas, ese dinero lo pueden invertir en otras urgencias.

-Así es. Hay que recordar que todos los ayuntamientos tenemos partidas importantes para celebrar las fiestas y todos sabemos casi al 100% que las fiestas de agosto no se van a celebrar. Si tenemos una consignación de 100.000 euros para tal fin, pues ya podemos contar con ese dinero.

–¿Cómo están ayudando al sector de la restauración?

–Nosotros no le hemos cobrado nunca a ningún bar por el uso de la vía pública por raro que parezca. Sabemos que en verano es cuando hacen más negocio y poco vamos a adelantar desde el Ayuntamiento cobrándoles 100 euros. Incluso hemos llegado a ayudarles todavía más ya que aquí hay un bar que no cuenta con terraza y ha tenido la suerte de que adquirimos hace poco una solar colindante y le hemos dado vía libre para que saque ahí sus sillas y sus mesas. Tenemos que ayudarles para que reactiven su negocio.

–Usted es empresario también y tiene una gasolinera. ¿Ha notado la crisis?

–Lo primero que hice fue reunir a los trabajadores y entre todos hemos visto la realidad del negocio y que se vende mucha menos gasolina. Ypara acabar con su preocupación muchos se han ido de vacaciones y yo me he ocupado de echar carburante. He tenido que adelantar la hora de cierre media hora porque las ventas han bajado un 90%. Pese a todo, no hemos hecho ningún ERTE.