Miguel Guijarro: “La implicación juvenil ha sido el impulso de estas fiestas”

Gérgal es de esos municipios almerienses que gozan del privilegio de prolongar las fiestas navideñas con la celebración de sus festejos patronales, conocidos como lao de Moros y Cristianos, en honor a San Sebastián, su patrón como el de otras muchas localidades de la provincia.

–¿Cuántas kabilas y número de vecinos participan en esta edición 2020?

–Ocho es el número de kabilas y cuadrillas. No hay un número fijo y varia cada año., La participación no solo se limita a los vecinos. Hay también personas que, aunque no viven en nuestro municipio, participan en las fiestas , bien por lazos de consanguinidad de amistad. El número de participantes es de entre 250 y 300 personas. Nuestro padrón, al 1 de enero de 2019, fue de 1.030 vecinos, aunque hay que diferenciar entre la población de hecho y la derecho, porque no todos los que están censados, residen en el pueblo. Estamos hablando que casi el 40% de la población participa en estos festejos.

–¿Estamos hablando de una fiesta consolidada y popular entre los gergaleños?

–Totalmente. Estas fiestas se vienen celebrando desde tiempo inmemorial y en la que participan, sobre todo, gente joven que es la que se pone la indumentaria en un 50% de los casos.

–La vistosidad de esta recreación histórica en la actualidad, ¿pasa por sus desfiles?

– En torno al tema de las indumentarias, se creó un debate entre quienes eran partidarios de crear un taller y hacerse así sus propios trajes, y los que se inclinaban por la vía del alquiler. Al final, ha ganado la segunda opción, la del alquiler, porque con la primera se entendía que se podía caer en la repetición y los trajes fueran muy vistos al segundo año, y se perdería vistosidad en el desfile.

–Entonces, ¿los trajes son alquilados?

– Sí. Los trajes se alquilar a dos empresas de Villena, localidad alicantina donde celebran dos desfiles muy importantes. De hecho, este año, van a venir 25 personas y la reina de las fiestas de San Vicente del Raspeig, donde también celebran sus fiestas patronales de Moros y Cristianos, en honor a San Vicente Ferrer y la Generalidad Valenciana las declaró de Interés Turístico Provincial de la Comunidad Valenciana.

–Supone esta invitación el camino de un hermanamiento entre ambos municipios?

– Desde hace tiempo, estos dos pueblos tienen relación. Un gergaleño, de nombre Antonio Uroz, se afinó allí y ha sido la persona que nos aconsejó y propicio que se hicieran estos defiles, que antes no existían en nuestra recreación histórica. Este hombre, que ya fue pregonero de nuestros festejos, ha sido el que le dio un impulso importante a las Fiestas de Moros y Cristianos de San Sebastián en Gérgal. Los festejos actuales son un ejemplo de integración de la gente joven y le deben la voluntad que ha tenido por mejorarlas.

–El frío es el gran enemigo de estas guerrillas entre Moros y Cristianos?

– En enero hace frío y en agosto, calor. No pasa nada mientras no sople el viento. Las temperaturas en Gérgal no son extremas. Tenemos entre 6 y 7 grados menos que en Almería capital, pero el mercurio no baja de cero.

–Cuál es su relación con estas fiestas?

– Yo no pertenezco a ninguno de los dos bandos y mi posición es la de un civil. No tomo partido. Me declaro católico y está claro cuál es mi postura. Con todo, hay dos tipode personas y actitudes con respecto a estos festejos. Están los que se pueden denominar fiesteros y otra serie de personas que son más de San Sebastián como es mi caso y el de mi familia, que somos devotos. Nos tira y somos más de la parte más religiosa de estos festejos, por nuestra devoción católica, y menos de los Moros y Cristianos. No digo que no me gusten y esté en contra, sino que me inclino más por el otro lado. San Sebastián, como en otros municipios d de Almería, es Alcalde Perpetuo de Gérgal.

–Con 65 años, ha pensado ya en la jubilación?

– Me toca, pero soy empresario. Mi tiempo se lo dedico a los vecinos de mi pueblo y mi familia, y mi familia ha pasado una segundo plano. Esta es mi tercera legislatura y siempre gobernando en minoría. Cada día es más complicado porque los acuerdos son más económicos y el interés personal y particular está por encima del interés general.