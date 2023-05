Miguel Martínez-Carlón: "Vélez-Rubio tiene que ser destino turístico y cultural"

A Miguel Martínez-Carlón (Almería, 1954) le apasiona la política y su pueblo, Vélez-Rubio. Así se entiende que este licendiado en Derecho y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores ya jubilado siga al pie del cañón trabajando desde el despacho de la Alcaldía velezana. Allí recibe a Diario de Almería para analizar el camino recorrido y el que aún queda por recorrer con las inminentes elecciones municipales de este próximo 28 de mayo.

–Acaba una legislatura dura marcada por la pandemia sanitaria.

-La pandemia ha sido tremenda, de presión social, de terror, de miedo. Con todo cerrado, el pueblo parado, fueron dos muy duros. Vivíamos pegados al teléfono y convertimos la fumigación del pueblo en una máxima durante seis meses. Eso provocó que se paralizasen muchos proyectos. A pesar de eso, en este Ayuntamiento hemos podido realizar la mayoría que teníamos.

–¿Han sido los años más duros desde que es usted alcalde de Vélez-Rubio?

-Sin duda. Recuerdo que la primera vez que se publicó que había un caso, se generó una psicosis tremenda. Los vecinos no querían pasar por la calle de esa persona afectada. Y a eso se sumó que no teníamos ni medios ni conocimientos.

Licenciado en Derecho y amante de su pueblo Miguel Martínez-Carlón es un apasionado de Vélez-Rubio, su pueblo. Nació en 1954 y lleva casi media vida implicado en la vida política de esta localidad velezana. Casado y con tres hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y gran parte de su carrera laboral la ha desempeñado como funcionario del Cuerpo Superior de Administradores públicos. Ha trabajado en Valencia y Murcia. Su faceta política le viene de familia ya que algunos integrantes han desempeñados cargos institucionales. Lleva desde 1995 como concejal del Ayuntamiento de Vélez-Rubio y casi 15 años de alcalde.

–Ahora, con toda esa experiencia ganada se vuelve a presentar como alcalde. ¿Lo hace con energías renovadas?

-Vuelvo con ilusión. Llevo ya catorce años y medio de alcalde pero gobernando 16. En una primera época también como diputado provincial de 1999 a 2003. Ahí hubo pacto de gobierno y fui alcalde durante dos años y medio. Y de concejal llevo 28 años, comencé en 1995. Llevo el mismo tiempo en política en este ayuntamiento que Gabriel Amat (28 años) pero sin ser alcalde todo ese periodo. La pandemia me ha curtido y me ha dado mucha perspectiva humana para con mis paisanos. Tras años duros, hemos conseguido sanear el ayuntamiento económicamente que nos va a permitir realizar inversiones.

–¿Cuáles son las inversiones que proyecta para esta legislatura si vuelve a revalidar el cargo?

-Fundamentalmente nuestro trabajo y esfuerzos van dirigidos a la creación de empleo. La semana pasada, por poner un ejemplo, aprobamos la ampliación de la empresa Garys en terreno rústico que va a propiciar la creación de un centenar de puestos de trabajo para una firma que ya cuenta con más de cien y que es pionera en España en la confección de uniformes para colegios, cocineros de élite, etc. A cualquier alcalde le gusta tener proyectos y empresas así porque crean puestos de trabajo y asientan la población. Ningún alcalde podría oponerse a eso.

A eso hay que sumar que llevamos más de seis años sin subir los impuestos municipales y que tampoco tenemos deuda comercial. No tenemos deudas con los proveedores y estamos pagando en menos de 30 días y este último trimestre que ha pasado la media de pago ha sido a cinco días. Esa es una de las mejores políticas que se pueden hacer: pagarle a la gente en tiempo y forma porque muchas son pequeñas empresas, si no les pagas les estás haciendo de cajero.Lo que tenemos claro es que no prometemos nunca lo que no podemos hacer. Cánovas del Castillo decía que lo que no era posible, era mentira. Nosotros funcionamos con los pies en el suelo y vamos a seguir potenciando nuestros recursos naturales y económicos para no parar de crecer. Como bien sabes somos la comarca más importante a nivel mundial en la producción de almendra ecológica.

–Tras tantos años como alcalde, ¿cómo va a convencer a sus vecinos para que sigan confiando en su gestión?

-Mi mensaje es claro: he trabajado con eficacia y honradez. Ya no solo estos cuatro años, sino los 12 años que llevamos seguidos. Nos encontramos el Ayuntamiento en una situación económica lamentable y la hemos revertido. Hemos dado un vuelco urbanístico al pueblo y hemos podido arreglar todo el casco histórico y barrios enteros como el de Puente Prato, la zona del Instituto José Marín, el barrio de la cooperativa Virgen del Rosario, el de la cooperativa Los Ángeles. Ahora estamos terminando la zona de Fuente del Jordil y el año pasado inauguramos la entrada del bulevar.

–¿Cuál es su objetivo prioritario para esta legislatura?

-Nosotros queremos que esta próxima legislatura sea la del despegue definitivo de Vélez-Rubio como destino turístico y cultural. Con la Semana Santa, tan importante para nosotros, es que llenamos toda la comarca: alojamientos rurales, restaurantes, bares, hoteles desde aquí a Topares, que es la última pedanía de Vélez-Blanco, se llenan. Es uno de los hitos más importantes que tenemos y cada vez viene más gente porque ahora tenemos mejores comunicaciones gracias a la autovía.

–Y para eso hay que potenciar el sector hotelero.

-Así es. Tenemos una importante urgencia hotelera. Hay en el municipio dos hoteles que están cerrados. Por circunstancias familiares llevan tiempo sin funcionar. Ahora mismo, Vélez-Rubio no tiene ningún hotel y eso es prioritario y básico. Tenemos muchos alojamientos y apartamentos turísticos y casas turísticas en el entorno rural pero ningún hotel y tenemos que intentar revertir esa situación. Aquí hemos pasado de tener cuatro hoteles y pensiones a tenerlos cerrados. Lo que queremos hacer ahora es buscar inversores para que puedan en marcha esos hoteles y aprovecho desde estas páginas de Diario de Almería para hacer un llamamiento a las cadenas hoteleras almerienses para que decidan invertir.Tengo claro que aquí el que decida abrir un hotel de esos que he mencionado anteriormente gana dinero porque aquí todos los días viene gente: visitas turísticas, negocios, actividades comerciales, etc. Y como no, también por la cultura.

–En ese ámbito, ¿cómo se vende Vélez-Rubio?

-No podemos olvidar que la cultura también da dinero. Y por eso apostamos fervientemente en todo tipo de actividades que crean dinamismo en el pueblo. Nosotros empezamos en enero con los Reyes Magos y hasta diciembre tenemos actividades culturales de todo tipo: teatro, musicales, presentaciones de libros. Y como no, la recreación de cuando se inauguró la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación en 1769, la más grande de toda Andalucía. En ese evento participan muchos vecinos y es una muestra más de que nos estamos volcando en la cultura como vehículo generador de empleo y riqueza. A eso se suman las visitas guiadas teatralizadas por todo el pueblo ya nuestra iglesia y, como no, los cursos de verano que se celebran en colaboración con la Universidad de Almería.

–Vélez-Rubio, como capital de la comarca de Los Vélez está esquivando el letal problema de la despoblación que azota a muchos municipios de Almería.

-Sí, nosotros por suerte estamos creciendo. En los últimos 20 años apenas hemos perdido, ha habido altibajos como con el boom de la construcción que sí que subimos a más de 7.000 de derecho, pero según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, nosotros nos mantenemos e incluso vamos creciendo. En los últimos meses hemos crecido en 150 vecinos más. Para que haya población hay que potenciar el empleo y la riqueza. En estos últimos años hemos experimentado un crecimiento económico y también poblacional de gente de Murcia que decide instalarse aquí para el cultivo de la lechuga y el brócoli. También se siguen construyendo granjas de pollos y de cerdos, eso sí, siempre con todas las cautelas y permisos medioambientales necesarios.

Tenemos claro que nosotros somos comarcalistas y como capital y pueblo de servicios, educación y comercio, tenemos que seguir trabajando para crear empleo y riqueza y ponerle freno a la despoblación. Yo me levanto todos los días a la 6:30 horas para pasear por el pueblo y ver cuáles son sus deficiencias. Mimamos mucho nuestras calles, la red de saneamiento, la red de abastecimiento y hemos trabajado mucho para la llegada de la fibra óptica que ha posibilitado que muchas personas decidan vivir aquí gracias al teletrabajo.

–Y para esa encomienda en estos próximos cuatro años, ¿cómo es la lista de hombres y mujeres que le acompañan en el PP?

-Está claro que el que viene a hacer política en Vélez-Rubio no se va a hacer rico porque aquí no tenemos un sueldo. Recibimos una pequeña gratificación y cobramos por asistencia a plenos. Cada uno tiene su trabajo y atiende al pueblo. En el PP mantenemos a los concejales del equipo de gobierno consolidado pero hay caras nuevas como Diego Martínez, al coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud. Y también gente joven. Este año no hemos tenido problema para hacer la lista ya que la tenemos cerrada desde hace más de dos meses. Muchos jóvenes han venido a ofrecerse y eso no me ha pasado casi nunca. Y tengo claro que eso es porque saben que aquí no vendemos humo. Somos muy serios y trabajamos por nuestro pueblo.Todos los años gestionamos más de 7 millones de euros y hacemos pocas modificaciones del presupuesto. En los últimos doce años hemos gestionado e invertido más de 70 millones de euros y se nota.

–¿Cómo espera que sea la campaña electoral? Porque tras la polémica con la depuradora los ánimos están caldeados.

-Mi campaña siempre será en positivo y limpia. Otros partidos tratan de ensuciarlas. Vuelvo a insistir: el pueblo necesita una depuradora. La que había no ha funcionado nunca y no podemos estar tirando un millón y medio de litros de agua sin depurar a la Rambla. Tenemos que usar ese agua para riego y más en la época de sequía que vivimos. Estamos contaminando la Cuenca del Río Vélez y hay que darle una solución. Por eso le he insistido a mis vecinos que la depuradora es de última generación y va cerradas y, por tanto, no tiene impacto ambiental. Está claro que desde el PSOEse busca un rédito político y está todo orquestado. Tengo claro que es uno de los grandes proyectos de Vélez-Rubio para esta próxima legislatura ya que supone una inversión con fondos europeos de 5,5 millones de euros. Es una instalación básica para el futuro de nuestro municipio.