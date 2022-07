Mojácar ya presume de las seis banderas azules en sus playas

Ya ondean en las playas de Mojácar las seis banderas azules que le han sido otorgadas por la Fundación Europea de Educación Ambiental que, desde 1987, distingue a las playas y puertos que cumplen una serie de rígidas condiciones ambientales y de instalaciones.

Para 2022, han sido seleccionadas las playas de El Cantal, El Descargador, Lance Nuevo, Piedra Villazar, Venta del Bancal y Marina de la Torre, revalidando el número de banderas obtenidas el pasado año y que supone el mayor número de distinciones concedidas a las playas del municipio de los últimos 17 años.

A estas distinciones hay que sumar las 5 playas que también cuentan, e igualmente han revalidado, con el galardón de Calidad de la Secretaría de España para el Turismo, SICTED que vienen a sumarse a estas banderas azules y que supone una doble garantía de calidad.

En el izado oficial de las banderas, estuvieron presentes el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mojácar y la alcaldesa, Rosa María Cano, así como directores de las principales instalaciones hoteleras del municipio: Sonia León, Directora de Hotel Best Indalo; Esteban Loiacono, Subdirector del Hotel Best Pueblo Indalo; Francisco Sosa, Director de Zona Sur de la Cadena Best; Ricardo Escudero, Director de Zona de la cadena Servigroup y Loritz Irabien, Director del Hotel Alegría.

Mojácar tiene 17 kilómetros de una magnífica costa. Además de esta playas doblemente galardonadas y más conocidas, también se puede disfrutar de playas protegidas en las afueras de los núcleos urbanos como la del Sombrerico y de la Granatilla, más pequeñas y aunque no cuentan con servicios, tienen el encanto de estar en un entorno natural.

Estas distinciones y reconocimientos vienen a confirmar el empeño que durante estos últimos años se ha realizado por parte de la Concejalía de Turismo para mejorar y poner en valor uno de los atractivos más importantes del municipio.

Inversión turística

La inversión económica y humana realizada en las playas de Mojácar se ha traducido en un incremento de servicios, personal y de calidad de sus instalaciones. Calidad y esfuerzo que se amplía a todos los servicios que el municipio ofrece al visitante ya que no es la primera distinción que, por ejemplo, SICTED, otorga a Mojácar. La Oficina Municipal de Turismo, ya dispone de este sello de calidad turístico desde 2105 , que sigue en vigor gracias a las constantes renovaciones y mejoras en calidad.

Las playas urbanas de Mojácar disponen de vigilancia tanto por la Policía Local de la localidad como de un servicio de socorrismo que durante la temporada de verano se encargan del salvamento y socorrismo en caso de emergencia. Encargados de poner las bandera indicativas del estado de la mar, cuentan con módulos y personal preparado tanto para intervenir en caso de necesidad de un rescate en el mar como para ofrecer los primeros servicios médicos en tierra. Todas las garantías para disfrutar de las mejores playas, con aguas limpias y de calidad. Ofertas de tiempo libre y de ocio que va más allá de un placentero baño y que, en Mojácar, se complementa con una amplia posibilidad de practicar deporte o de sumergirse en la cultura y las tradiciones de una Mojácar llena de encanto.