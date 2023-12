La Mojonera no quiere más problemas con los residuos e incorpora un vehículo a su flota

El Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbano es prioritario para el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de La Mojonera porque supone tanto un servicio fundamental en materia de salubridad y sanidad para toda la población, como en cuanto a lo que implica en imagen un municipio limpio y cuidado.

Es por ello que el Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo en este ámbito para disponer de un servicio acorde a las necesidades de la ciudadanía y además hacerlo optimizando al máximo los costes. Gracias a la eficiente gestión llevada a cabo por el equipo de Gobierno, el Ayuntamiento ha podido realizar una importante inversión para, por un lado, reparar el camión de basura que tenía en propiedad y, por otro lado, llevar a cabo la adquisición de un vehículo nuevo, que está ya mejorando la prestación del Servicio de Basuras y que, a la larga, supondrá importantes ahorros para las arcas municipales.

El nuevo vehículo que ya está en funcionamiento y dando servicio a la ciudadanía, ha contado con una inversión superior a los 260.000 euros. En este sentido y como recuerda el alcalde, José Miguel Hernández, "en los últimos siete años, el Ayuntamiento ha tenido que asumir un coste superior a los 160.000 euros en la reparación de los distintos problemas que presentaba el camión de basura que teníamos. Sin ir más lejos, el último arreglo ha tenido un coste para las arcas municipales de 46.000 euros, si bien ya podemos decir que tenemos un vehículo de garantía, que se sumará al nuevo vehículo adquirido".

Precisamente, las continuas averías sufridas durante los últimos siete años provocaron que el Ayuntamiento tuviera que recurrir a la contratación puntual de estos servicios de manera externa, lo que generó en estos siete años 106.000 euros de gasto. "Con el dinero de los arreglos del camión y el dinero derivado de esas contrataciones puntuales hubiéramos podido pagar un camión de basura", subraya Hernández, quien además incide en las dificultades que en ocasiones han tenido incluso para que de manera externa se les pudiera prestar el servicio en épocas como el verano, donde además la recogida diaria es fundamental por los problemas de salubridad y olores que puede generar.

Mejor servicio y ahorro para las arcas municipales

"Con el nuevo vehículo que hemos adquirido garantizamos que ya no vamos a tener más problemas de recogida de residuos, puesto que si tuviéramos alguna avería, siempre tendremos un vehículo en funcionamiento y servicio, lo que supondrá a la larga no solo un mejor servicio, sino un ahorro para el Ayuntamiento", afirma el primer edil, quien valora que "pese a la situación económica que nos encontramos cuando llegamos al Ayuntamiento, la buena gestión llevada a cabo a lo largo de los últimos años nos ha permitido mejorar un servicio básico y prioritario para nosotros como es el de basuras y limpieza del municipio, para no depender de servicios externos ante cualquier imprevisto que pueda suceder".