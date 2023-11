Salud, tajante con La Mojonera: "No se considera necesario crear el servicio de urgencias"

La Delegación de Salud de la Junta de Andalucía ha sido muy tajante a la hora de responder a la manifestación que este viernes ha tenido lugar en las puertas de la Delegación del Gobierno por parte de unos 150 vecinos de La Mojonera, con su alcalde al frente José Miguel Hernández, pidiendo más médicos en el centro de salud para evitar las colas que soportan a diario para recibir atención médica y que en muchos casos les obligan a desplazarse hasta el municipio vecino de Vícar. "La asistencia está garantizada", espeta un comunicado remitido a los medios de comunicación. Además insisten en que "no se ha eliminado el servicio de urgencias porque no existía y no se considera necesario crearlo".

En el mismo, se indica que actualmente el centro de salud de La Mojonera cuenta con cinco médicos de familia y dos pediatras para atender a una población de 13.000 usuarios incluyendo Llanos de Vícar y Venta El Viso y que siendo así "la demora media para la obtención de citas médicas es de 3,5 días para consulta telefónica y 0,8 para consulta presencial".

Unos datos que esta mañana el regidor de La Mojonera ha negado rotundamente al afirmar que "como mínimo hay que esperar quince días para ser atendidos". No en vano, el primer edil ha lamentado que "este problema se solucionaría si reconocen que existe un problema. Insisten desde la Junta que el tiempo de espera en La Mojonera es de tan solo dos días pero eso no es cierto. Como mínimo hay que esperar quince días para ser atendidos. Es inadmisible e incomprensible que se tengan que desplazar hasta Vícar. Eso no había pasado en La Mojonera desde hace 40 años. Si faltan médicos, que los busquen y los contraten. Ningún médico quiere pasar consulta en La Mojonera por las condiciones laborales que tienen que sufrir".

Por esta razón, dos vecinos portaban esta mañana dos grandes cajas con cerca de 4.000 firmas que se han recogido en el municipio para entregarlas en la Delegación del Gobierno de la Junta con el objeto que "desde la administración andaluza entiendan que esto no va de colores políticos, es un problema que afecta a todos los vecinos y por eso hoy también están aquí responsables del PP de La Mojonera que entienden como yo y todos los vecinos que este problema, que ya viene desde hace tiempo, necesita una solución".

Desde Salud también señalan que "en las últimas dos décadas, el centro de salud de La Mojonera carece de servicio de Urgencias porque dispone de uno dentro de las cronas establecidas por el sistema sanitarioandaluz". En concreto, apuntan que La Mojonera está a una media de 15 minutos de cuatro putnos de urgencias. "El punto más cercano de urgencias, dentro de la misma Unidad de Gestión Clínica es el SUAP de Puebla de Vícar, que se encuentra a 13 minutos del centro de salud de La Mojonera. A una distancia de 15minutos, se encuentra el SUAP de Roquetas; a 19 minutos, el SUAP de Ejido Norte; y a 15 minutos, el Hospital de Poniente", explican.