Pepe Mel: "Casi seguro no sigo aquí"

Tuvo que llegar el final de la temporada para que el Almería acabase consiguiendo su primera victoria en el Power Horse Stadium del curso. Y lo hizo con un abultado resultado después de que los rojiblancos en el segundo tiempo le dieran la vuelta al marcador con hasta seis tantos. Es por ello que Pepe Mel, quien señaló que "casi seguro no sigo aquí", afirmó que "era de justicia". Por su parte, también hizo balance de lo que ha sido su etapa al frente del equipo. "Hacer en diez partidos más puntos que en veintiocho dice mucho", llegó a afirmar el técnico.

Victoria: "No sé si soñado, pero era de justicia. El equipo ha hecho muchas cosas para dar la cara aquí. En el descanso les he dicho que no podíamos dar esta imagen, que estaba siendo penosa".

Descanso: "Abajo lo que se ve es que hemos tirado el primer tiempo. El resultado no sé si es abultado, este equipo merecía esa victoria. Con estos números desde mi llegada el equipo estaría en mitad de tabla".

Balance etapa: "Hacer en diez partidos más puntos que en 28 dice mucho. Paco ha hecho buenos minutos, en estos diez partidos hemos ganado muchas cosas. Hoy la gente tiene una sonrisa y la próxima temporada será difícil. El equipo conmigo ha estado de pretemporada, ha ido a más. No hemos quedado últimos y hemos hecho un buen resultado ante su gente".

Pepe Mel: "El objetivo no es otro que ascender"

Experiencia: "Llevo en la élite desde el año 2000, estoy seguro que mañana estoy en mi casa en Sevilla. Estoy casi seguro que no sigo aquí. Esto es un oficio y en la primera parte no las hemos hecho y en la segunda lo hemos corregido".

Próximo curso: "No hablaría de entrenadores, todos los compañeros son buenos. Se nos respeta al entrenador y la plantilla del año que viene esa forma del segundo tiempo tiene que ser desde el minuto uno. El objetivo no es otro que ascender directamente".