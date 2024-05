La profesora Elizabeth Starcevic en Almería

El pasado miércoles, Belén Ausejo, compañera del recordado Miguel Naveros, fue la introductora ideal de un enriquecedor encuentro vespertino con Elizabeth Starcevic en la vecindad de “Librería Zebras”. Emilia Pardo (madre de Miguel y viuda del también escritor José Miguel Naveros) es la anfitriona de la neoyorquina durante su estancia en la ciudad. Una semana antes nuestra protagonista fue especialmente invitada -junto a la periodista Asunción Valdés- por la Asociación de la Prensa de Madrid y el Ateneo Científico y Literario. Desde la lejanía matritense, Roberto Cermeño ha sido el muñidor de la cita. Poseedor del más completo archivo sobre Carmen de Burgos Seguí (Almería, 1867-Madrid, 1932): primeras ediciones de sus libros, documentos, correspondencia, etc.), ha tenido la inusual generosidad de donar su ingente fondo bibliográfico al Instituto Cervantes, autorizando a la Universidad de Alicante para su escaneo y vaciado a una web específica a disposición gratuita de cualquier usuario interesado en el historial de la ilustre paisana. Hacía unos meses del fallecimiento del dictador cuando un grupo de jóvenes estudiantes norteamericanas se interesaron por la vida e inquietudes de distintas literatas españolas del pre y posfranquismo. Por aquellas fechas llegó a las manos de Starcevic, casualmente, “un libro que ya hoy no he vuelto a encontrar; y de entre todas las periodistas posibles, que no eran muchas, me decidí por ella. Para esta labor fue de gran ayuda José Miguel Naveros, sobrino de la periodista”. De dicha elección nació la primera biografía dedicada a Colombine (con prólogo del citado J.M. Naveros): “Carmen de Burgos, defensora de la mujer”. Publicada (julio, 1976) por la librería-editorial Cajal, bajo la dirección de José Mª Artero García en la colección “Biblioteca de Temas Almerienses”. Por razones que desconocemos, lamentablemente el texto no está traducido al inglés, lo que le habría proporcionado una mayor difusión.

Enseñante de español en el City College de la City University de Nueva York, afamado centro académico del que hoy es profesora emérita y donde obtuvo la licenciatura y el doctorado con una pionera y completa tesis sobre Carmen, dirigida por el profesor Rafael Oliver. En la contraportada del libro podemos leer que el trabajo monográfico trata de “llenar una brecha dejada por la omisión de la contribución de la mujer en la historia. Y en palabras de la autora: “Mi interés personal en los problemas sociales en general y en el estado de la mujer en particular, me han hecho apreciar el cometido de Carmen de Burgos y su valor frente a muchos obstáculos… “. Posteriormente se han venido sucediendo distintos ensayos sobre la escritora nacida en la calle Mariana/Plaza Vieja, recriada en Rodalquilar y fallecida en Madrid tras sufrir una grave crisis en su ya crónica dolencia cardíaca. El ciclo literario se cierra con dos volúmenes firmados por Asunción Valdés, otra prestigiosa periodista contemporánea: “Revivir. La nueva Carmen de Burgos”. Para oprobio de sus paisanos, no deja de sorprendernos que el alfa y omega focalizado en la vida y obra de la almeriense de mayor proyección nacional e internacional en el campo de las Letras y Humanidades hayan sido ajenas a la provincia sureña: estadounidense y alicantina, respectivamente. Elizabeth Starcevic es asimismo coautora (junto a la cubana Silvia Burunat) de “El español y su síntesis (2001)” y “El español y su estructura (2002)”. Además de profesora emérita de la antedicha City University de Nueva York, es presidenta emérita del PEN CLUB Internacional, asociación universal de escritores que promueven el interés común y la cooperación intelectual de poetas y escritores de diferentes disciplinas. Comprometida en la defensa de la libertad de expresión y adalid infatigable en favor del medio ambiente, de la gestión de los recursos hídricos mundial y en la lucha contra el cambio climático. Otra faceta bien distinta en la que se prodiga es en la confección de bellos tapices y murales de considerable tamaño tejidos con textiles naturales. Valiosas piezas exhibidas en museos de EE.UU., Méjico y (2019) en el Museo del Traje de Madrid, en su afán de dar a conocer la evolución de la indumentaria humana a través del tiempo. Como colofón a la amable y distendida conversación -en compañía de Belén Ausejo-, la neoyorquina rubricó emocionada una dedicatoria en el ejemplar depositado en la biblioteca de la Diputaciòn Provincial de Almería: Es un honor pensar que mi libro sobre la gran Carmen de Burgos está en este lugar, en su lugar.

En nombre de sus responsables, y en el mío propio, ¡Gracias!, Elizabeth. Y feliz estancia en una ciudad en la que siempre serás bien recibida.