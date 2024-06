El Almería B logra sacar un empate frente al Toledo (1-1)

Tan solo un empate pudo sacar el Almería B frente al Toledo en el encuentro de ida de la última eliminatoria del play off de ascenso a Segunda RFEF. Los visitantes consiguieron adelantarse en el marcador en la primera ocasión del partido con un saque de esquina que Manu Gavilán remató de cabeza para poner el primero en el marcador. Pero Rachad, llegada la hora de juego logró igualar la contienda, decidiéndose todo en el choque de vuelta en el Salto del Caballo.

En marcha estaba ya el momento decisivo de la temporada para el Almería B, que se encontraba a tan solo 180 minutos de lograr el salto de categoría. Los rojiblancos recibían en el Power Horse Stadium al Toledo en el encuentro de ida de la última eliminatoria del play off de ascenso a Segunda RFEF. Después de superar al Atlético Malagueño y al Real Jaén al conjunto de Alberto Lasarte le quedaba tan solo el último obstáculo. Mientras, los castellanomanchegos llegaban a la cita tras dejar en el camino al Yugo Socuéllamos y al Quintanar del Rey.

Los rojiblancos partieron de inicio con un once prácticamente idéntico al de la visita de la pasada semana al Real Jaén. Tan solo un cambio introdujo Alberto Lasarte, dando entrada a Marezi en detrimento de Rachad. Mientras, en esta ocasión volvía a repetir titularidad en el eje de la zaga Álex Mendes, quedándose en el banquillo Paco Sanz cuando a excepción del anterior encuentro venía teniendo su hueco en el once casi garantizado. Mientras, los toledanos salieron con la misma alineación que les permitió meterse en esta última eliminatoria tras superar al Quintanar del Rey.

Los almerienses querían empezar con buen pie esta decisiva eliminatoria, pero difícilmente pudieron comenzar peor el encuentro. Apenas se había cumplido cuando el Toledo, en la que era su primera ocasión, consiguiera golpear primero con el primer tanto del encuentro. Fue Manu Gavilán quien remató de cabeza un saque esquina ejecutado desde el costado zurdo para batir a Bruno. Por primera vez los rojiblancos se estaban viendo por detrás en una eliminatoria de este play off.

Los almerienses intentaron responder, aunque sin éxito sacándola la zaga visitante. Pero la segunda ocasión del encuentro la iban a volver a protagonizar los toledanos con un disparo desde la frontal de Unax que desvió Bruno. Le estaba costando a los rojiblancos generar peligro sobre la meta defendida por Yelco. De esta manera, antes de superarse los diez primeros minutos la tuvieron una vez más los verdes tras un disparo de Pepe Delgado que se estrelló en la madera.

Pocos minutos más tarde Luis Lara puso un peligroso centro desde el costado diestro, no llegando a rematarlo de cabeza Marezi. Llegado el primer cuarto de hora probó fortuna Hugo Neves con un tiro desde la frontal, pero el balón marchando por línea de fondo. Poco a poco los rojiblancos comenzaban a llegar algo más, aunque si demasiada fortuna. Un minuto más tarde Cantón puso un nuevo centro, pero Joan no llegó al remate y el esférico una vez más se perdió por línea de fondo.

Más clara la tuvo en el 18' Marcos Peña, quien la tuvo con un disparo desde la frontal, a pase de Joan, que se marchó fuera a escasos centímetros de la madera. Superados los primeros veinte minutos también gozó de una gran ocasión Aarón Romero al ejecutar una falta escorada desde el costado diestro. El capitán del conjunto rojiblanco le pegó directamente, estrellándose el balón en el palo tras meterse entre la barrera. Al rechace lo intentó Joan, pero su tiro se fue demasiado alto. Poco a poco el equipo de Alberto Lasarte comenzaba a llegar más, pero se le seguía resistiendo el gol.

No obstante, los toledanos también iban a continuar gozando de nuevas ocasiones. Así, en el minuto 35 lo intentó Pepe Delgado con un disparo que se estrelló en la pierna de Aarón. También la tuvo un minuto después el visitante Theo García con un peligroso tiro desde la frontal que acabó sacando de puños Bruno, forzando un nuevo saque de esquina. Acción a balón parado que ejecutaron los verdes y al rechace probó suerte Unax con un disparo que se marchó por línea de fondo.

Cuando el primer tiempo estaba entrando en su recta final la tuvo Marezi con un disparo dentro del área, pero el tiro del serbio lo acabó taponando un defensor. Sin embargo, ya en el descuento el visitante Rodri tras introducirse dentro del área e irse de su marca, si bien también se estrelló en un defensa. Aunque sería el rojiblanco Hugo Neves quien protagonizaría la última ocasión de los primeros cuarenta y cinco minutos con un disparo de larga distancia que se marchó fuera.

Por detrás en el marcador pusieron rumbo a vestuarios los rojiblancos, quienes tendrían que buscar la remontada durante el segundo tiempo. No le gustó lo que estaba viendo a Alberto Lasarte, por lo que tras el descanso no dudó en realizar un doble cambio introduciendo a Valen y Loren en sustitución de Luis Lara y Cantón. Mientras, en el conjunto visitante Rubén Gala dio entrada a Martín en lugar de Pepe Delgado. Y no le salió del todo mal la jugada al técnico rojiblanco.

Apenas se acababa de reanudar la contienda, habiendo transcurrido tan solo dos minutos, cuando Valen en una jugada por banda tuvo la primera del segundo tiempo. Pero el disparo del futbolista de Parrillas, municipio toledano, lo acabó desviando el meta Yelco. También probó fortuna Loren con un tiro desde la frontal, si bien se perdió por línea de fondo. Y llegaron a reclamar un penalti los rojiblancos tras un choque dentro del área entre el guardameta y Marezi, pero el colegiado no entendió que fuera pena máxima.

El Almería B empata con un tanto de Rachad

Antes de que se llegara a la hora de juego la tuvo Aarón Romero, pero su disparo se estrelló en el cuerpo del guardameta. También lo intentó Peñalver, aunque una vez más la acabó sacando el meta del conjunto visitante. Sin embargo, el tanto de los almerienses ya no se hizo más de rogar. Rachad, quien acababa de entrar tan solo dos antes, remató de cabeza un centro del propio Peñalver para igualar el encuentro y desatar la alegría en el graderío.

No obstante, los toledanos no se llegaron a venir abajo y en el 67' Unax, uno de sus futbolistas que más peligro estaba generando, se introdujo dentro del área y probó suerte con un disparo que desvió Bruno. Mientras, apenas un par de minutos más tarde lo intentó el visitante Martín con un disparo desde la frontal que se marchó demasiado alto. Estaban inquietando los verdes, si bien los rojiblancos acabarían respondiendo en a falta de poco menos de veinte minutos.

Fue Valen quien la volvió a tener, sacándola una vez más el guardameta. Peligrosa también fue la acción protagonizada por Unax a diez minutos del final tras introducirse nuevamente en el área, si bien su pase lateral no llegó a encontrar rematador. Mientras, Valen también puso un centro lateral que acabó despejando la defensa. Sin embargo, los toledanos estuvieron muy cerca de volver a ponerse por delante en el marcador con un disparo desde la frontal de Gómez, quien se aprovechó de una pérdida de Marcos Peña.

Todo apuntaba a que el encuentro iba a concluir sin que se volviera a mover el marcador, si bien ninguno de los dos equipos se dio por vencido. Así, la volvió a tener Gómez con un disparo dentro del área que se marchó fuera. Aunque los almerienses acabarían teniendo la última ocasión al rematar dentro del área Álex Mendes un pase atrás en la última jugada. Pero no hubo suerte para los almerienses y acabó atrapando el guardameta para que todo se tenga que decidir el próximo domingo en el Salto del Caballo.