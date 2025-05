El supuesto abandono de un perro en Mojácar que se ha hecho viral: "Se había escapado del cortijo"

No siempre las cosas son lo que parecen a primera vista. La historia del supuesto abandono de un perro en Mojácar, que ha sacudido las redes sociales estos días, ha quedado en un enorme malentendido. El dueño de Gertru, la perra de raza bodeguera que corría tras el coche, ha explicado que el animal se había escapado del cortijo donde tiene al animal, sin que ni siquiera se diera cuenta de que iba persiguiendo al coche.

El vídeo fue grabado en Mojácar el pasado domingo 4 de mayo y no tardó en hacerse viral en las redes sociales. En él se ve a un perro corriendo detrás de un coche, presuntamente tras ser abandonado en la carretera A-1203, la variante de Mojácar. O al menos eso es lo que entendieron las personas que conducían detrás y grabaron el vídeo tras ver al animal correr durante algunos metros, "desde la gasolinera del final de la variante hasta el puente que cruza el río Aguas". Muchos menos según el dueño del perro, pues apenas su cortijo está muy cerca de donde paró el vehículo tras ser alertado.

Las imágenes, que ya han sido reproducidas por miles de personas, han causado una enorme indignación y multitud de mensajes de odio e incluso con amenazas para Manolo, el dueño de la perra. El vídeo tiene ya más de 1 millón de reproducciones en TikTok y ha sido compartido miles de veces, incluso por el partido animalista Pacma que ha pedido ayuda para "localizar a este maltratador para denunciarlo".

Las personas que grabaron el vídeo, una madre y su hija que conducían por esa carretera que comunica Mojácar con los pueblos cercanos, creyeron que el perro estaba corriendo detrás del coche después de haber sido abandonado. Por ello, hicieron cambios de luces y tocaron el claxon repetidamente, mientras insultaban al conductor, hasta que este finalmente paró, en el puente que cruza el río Aguas. Se enzarzaron en una especie de discusión, de apenas unas palabras, según cuentan ambas partes, y el hombre cogió al perro asegurando que era suyo y lo metió en su coche. "En ese momento se desvió por un camino de tierra". Regresó al cortijo, que se encuentra en la zona conocida como La Huerta, según han explicado después.

Esa falta de comunicación, por el nerviosismo del hombre que se vio perseguido e increpado, y de las personas que grababan el vídeo, por pensar que estaba abandonando al perro, hizo que el malentendido aumentase y con ello la confusión. Pensando que el conductor había abandonado al perro acabaron interponiendo una denuncia en la jefatura de la Policía Local de Mojácar por presunto maltrato animal. Aportaron como prueba el vídeo y la matrícula del vehículo para identificar al conductor.

Ante el revuelo generado, este martes el propio dueño del perro, que no tiene redes sociales, ha tenido que dar explicaciones. Lo ha hecho a través de una amiga de la familia que ha publicado un texto en las redes sociales aclarando lo que sucedió: "Al salir de la parcela del cortijo, se quedó la puerta abierta, el perro al conocer el coche salió corriendo por detrás. Lógicamente, el conductor no se dio cuenta de dicho acto y no paró el vehículo hasta que el vehículo de atrás (el que graba) le lanza las largas. El perro no ha sido abandonado ni muchísimo menos, de hecho está en perfecto estado y cuidado con mucho, mucho amor, como puede verse en las imágenes".

El dueño del perro, Manolo, agradece que que le avisaran de que Gertru iba corriendo detrás del coche, pero lamenta "los insultos recibidos por parte de quienes grababan el vídeo" y asegura que "lo que más duele son las noticias sin contrastar y los comentarios de los que dicen ser los defensores de los animales".

El joven que subió el vídeo a TikTok (hermano de la persona que lo grabó y residente fuera de la provincia) ha confirmado a Diario de Almería que ya han podido hablar con el dueño del perro y que todo ha quedado aclarado. De hecho, han concertado una cita para "pedirle disculpas en persona y poder conocer a Gertru".