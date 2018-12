Pechina propone una Navidad llena de actividades para “no aburrirse”

El Ayuntamiento de Pechina ha organizado un importante número de actividades para todos los públicos de cara a vivir la Navidad de manera intensa y “para que nuestros vecinos tengan motivos para aburrirse”, explica el alcalde, Juan Manuel López.

El programa navideño comienza este fin de semana con la II Trail de Pechina a los Baños de Sierra Alhamilla que tendrá lugar el domingo a partir de las 10:00 horas. A la misma hora, se disputará el torneo de fútbol sala en las categorías de debutante, prebenjamín, benjamín y alevín en el AMPA La Alcorra y el FS Rioja en el Pabellón Deportivo Municipal José Manuel Moreno Díaz.

La próxima actividad ya se traslada al 14 de diciembre con el espectáculo teatral La Evolución del Arte para los alumnos del CEIP José Díaz Díaz en el Salón Cultural del Centro de Día en horario escolar.El sábado 15 volverá haber jornada deportiva en el Pabellón con voleibol infantil y senior femenino (9:30 horas), hockey pista (11:30) y triangular de baloncesto senior entre el C. B. Pechima, C. B. Almaryya y C. B. La Juaida (17:00 horas). De manera paralela, a partir de las 10: 00 horas se inaugurará el mercadillo de Navidad en la Plaza de la Villa.

El 16 de diciembre habrá doble actividad. Por la mañana, a partir de las 10:00 horas se celebrará un matarón solidario de ritmos latinos a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer en el Pabellón Deportivo y a las 16:00horas un ensayo solidario de la Charanga Los Tercios recorriendo el pueblo para recoger comida y juguetes para los más necesitados. Los vecinos que vayan disfrazados recibirán un premio.

Los días mágicos para los más pequeños comenzarán el día 19 con la visita de los Reyes Magos y la interpretación de villancicos en la Guardería Municipal y se alargarán, con más actividades hasta la tradicional cabalgata de los Reyes Magos el 5 de enero.