La ONCE reparte 350.000 euros entre diez vecinos de Albox

El sorteo de la ONCE de ayer martes ha repartido parte de su fortuna en Albox, donde Antonio Fernández, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros en el centro de la localidad almeriense repartiendo así 350.000 euros.

Fernández, que es vendedor de la ONCE desde 2004, tiene su punto de venta en un quiosco ubicado en la Avenida de Pío XII, y esta mañana se declaraba “muy contento y orgulloso” antes de ponerse la vacuna de la gripe “por dar una alegría a mis vecinos”. “Creo que se lo he dado a personas con necesidad y eso es la mayor alegría”, subraya.

El sorteo de este martes, que estaba dedicado al Mercado Central de Abastos de Ceuta, ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros en Chiclana (Cádiz) y otro en Málaga, y ha llevado el resto de premios a Guadalajara.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Y para el próximo viernes, 16 de octubre, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 57 millones de euros.

La ONCE ha puesto ya a la venta su sorteo del 11/11 de la ONCE, que se celebrará el próximo 11 de noviembre, y que ofrece un premio de once millones de euros y once premios de un millón de euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se

pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.