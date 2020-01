El PSOE de Cuevas lamenta el cierre de la oficina liquidadora

El PSOE de Cuevas del Almanzora ha lamentado que la Junta de Andalucía haya condenado, nuevamente, al mundo rural, dificultando y alejando los servicios y convirtiendo a sus vecinos en ciudadanos de segunda. El cierre encubierto de la oficina liquidadora del municipio es una medida que ahonda en ese vaciado de servicios públicos en los pueblos. Además, no se entiende bajo qué criterios se elimina la de Cuevas, concretamente, o las de otros pueblos similares, y se dejan solo dos en toda la provincia, una en El Ejido y otra en Vera.

Bajo la excusa de un presunto abaratamiento del servicio, que para los socialistas no será tal, ya que ahora "serán los ciudadanos los que pagarán el combustible para desplazarse a la oficina de Vera y los que pondrán su tiempo en esos desplazamientos", el Gobierno andaluz "sigue usurpando a los andaluces servicios públicos de calidad".

Se quejan de la "falta e empatía" de PP y C’s con muchas personas, sobre todo mayores, que resolvían sus dudas en algo tan sensible como los tributos con alguien de confianza, que les atendía, incluso sin cita previa, en persona y les resolvía su problema inmediatamente y desde la cercanía. Ahora los empleados de esas oficinas ya no tienen accesos informáticos ni tantas funciones, por lo que tampoco pueden atender como antes porque la administración autonómica ha ‘capado’ el servicio, creando incertidumbre laboral para esos trabajadores, que no saben qué pasará con ellos en un futuro cercano al haberles retirado la mayor parte de sus competencias.

Un peor servicio

Los socialistas lamentan que no solo suprimen oficinas liquidadoras (un total de siete en Almería), sino que además "se permiten mentir diciendo que no las han cerrado porque físicamente se ubican en Registros de la Propiedad, cuando la realidad es que ya no se pueden hacer las gestiones que antes se hacían en ellas y muchas se convierten en meros registros de entrada de documentación".

Desde el PSOE cuevano afean al consejero de Hacienda que quiera hacer ‘lo negro blanco’, y que insista en hacer juego de palabras para no hablar de la realidad que han impuesto. El consejero Juan Bravo habla de evitar esperas con un sistema de citas que no es nuevo. De hecho, lo que no dice el consejero es que el sistema de citas ya estaba implantado antes, pero ese sistema ahora está limitado: las citas solo serán de 15 minutos y además con unos días y horas también limitados. No cuenta el consejero, tampoco, que con ese tiempo no se puede siquiera empezar a abrir un expediente, y que ya ha habido personas que se han encontrado con el problema de no tener cita en varias oficinas para resolver trámites con plazos a punto de caducar o que la que tenían no era suficiente para resolver su problema. Tampoco habla el consejero de que ya se están produciendo despidos a raíz de ese cierre de oficinas liquidadoras.

En el caso de Cuevas la oficina liquidadora ya no existe y ahora hay una oficina de asistencia e información, pero con matices, ya que hay que llamar por teléfono o meterse en la web de la Agencia Tributaria para pedir una cita previa en un horario reducido. O lo que es lo mismo, "la Junta de Andalucía pone las piedras necesarias en el camino para que haya ciudadanos que no tengan los mismos servicios que otros por el lugar donde viven", matizan los socialistas.

Y por si todo eso fuera poco, se quejan de que en la asignación de municipios, a los vecinos de Huércal-Overa les toca recorrer 143 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para acudir a la oficina liquidadora de El Ejido para resolver cualquier cuestión que antes resolvían en su propio pueblo.