PSOE denuncia colas de pacientes en el centro de salud de Olula del Río

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Olula del Río ha denunciado que "diariamente decenas de pacientes del municipio se ven obligadas a esperar en la puerta del centro de salud" para ser atendidas debido a la “falta de personal” y a la “sobrecarga de trabajo” del mismo. Los profesionales, según constatan los socialistas, “están desbordados y sienten no poder atender a toda la población que lo precisa por falta de tiempo”, ha argumentado el portavoz socialista, Diego Castaño.

Desde el PSOE recuerdan que el centro de salud de Olula del Río atiende a la población de otros cinco municipios limítrofes por lo que ha urgido en varias ocasiones durante el último año y medio al Gobierno andaluz de las derechas a incrementar la dotación de profesionales sanitarios para satisfacer la demanda asistencial existente.

Fruto de estos requerimientos y del malestar ciudadano, desde la Delegación de Salud se anunció un aumento de la plantilla, una promesa “incumplida” por parte del delegado, según le afea Castaño. “La Junta de PP y Cs no ha aumentado la plantilla, tal y como prometieron, y tampoco ha llegado el segundo equipo de emergencias”, ha revelado y ha mostrado su preocupación por el “silencio” del alcalde del PP.

“El regidor debería ponerse del lado de su pueblo y pedir por él a sus compañeros de partido en la Junta puesto que sabe, como todos, que Salud no ha aumentado la plantilla, si no, al contrario, la ha disminuido y no ha cubierto las bajas y vacaciones que se han dado este verano”, ha lamentado el portavoz del PSOE en Olula del Río.

“Hemos pedido al equipo de Gobierno del PP en varios plenos que actúe para corregir esta situación tan desastrosa para la ciudadanía de nuestro pueblo pero, lejos de la realidad, miran hacia otro lado, esgrimiendo que este no es un problema municipal, aunque se les ha insistido en su responsabilidad como gestores municipales por el bien de sus vecinos”, ha trasladado Diego Castaño.