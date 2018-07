El PSOE exige equidad salarial para los empleados de Diputación

Sexismo, en el punto de mira

Los representantes del Partido Socialista han mostrado su sorpresa ante "el rechazo" del presidente de la Diputación Provincial a incluir en el orden del día el debate sobre la moción contra la publicidad sexista que fue presentada la pasada semana. El contenido de la moción, que los socialistas dieron a conocer recientemente en rueda de prensa, tiene como objetivo defender los derechos de las mujeres y la igualdad real entre ambos sexos y pretende que la institución provincial adquiera el compromiso de no colaborar económicamente con medios de comunicación que incluyan contenidos sexistas en su temática informativa. "No entendemos por qué Amat no quiere hablar de esta cuestión. No sabemos qué entiende el presidente por sexista, pero espero que podamos salir mañana de dudas en el pleno", ha confiado Lorenzo.