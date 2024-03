El PSOE justifica la moción de censura en Carboneras: "Los vecinos te paran por la calle"

El exalcalde de Carboneras José Luis Amérigo recuperará el poder en agosto de 2025, según el acuerdo de gobierno alcanzado con el único concejal que tiene Ciudadanos en el Ayuntamiento, Salvador Hernández. Así lo ha expresado el dirigente socialista en una conversación con Diario de Almería. "Es un momento muy complicado, vamos a atender a todos", ha prometido el político, que ha prometido dotar de "estabilidad" al municipio.

La oposición ha dejado solo al PP, que no llegará al año de mandato. Salvador Hernández será proclamado, si no hay contratiempos, el 15 de marzo como nuevo alcalde tras recabar el apoyo de los socialistas, empatados en número de concejales con los populares, y el concejal no adscrito que fue elegido en las listas del PSOE, Andrés Belmonte. "Con Andrés las relaciones son muy buenas, ha entendido que desde que entró el PP había una inestabilidad palpable", explica Amérigo.

Ha sido un año convulso en el municipio. Desde las elecciones del 28 de mayo, que acabaron con un empate en el número de concejales entre los dos principales partidos, Felipe Cayuela había sido elegido alcalde gracias a su pacto con Ciudadanos. Desbancó así a José Luis Amérigo como mandamás del Ayuntamiento. En octubre, las relaciones en la coalición se rompieron y Cayuela retiró las competencias a Hernández, quien se enteró de la decisión porque leyó los decretos que materializaban su expulsión del poder. "Me he enterado a medida que iba restándome competencias a través de tres decretos. En el primero nos quitó a mí y al resto de concejales del PP la potestad de firmar decretos. Dos días más tarde me quitaba mis competencias en Urbanismo y Servicios Urbanos para dejarme con Infancia y Salud. Y este martes directamente me ha quitado todas las competencias. Esto ha sido como una muerte a pellizcos", explicó entonces en este mismo periódico.

Así, quien fuera expulsado hace cinco meses del poder como concejal regresa ahora como alcalde para desbancar a quien le expulsó. Ciudadanos, en plena crisis política a nivel nacional desde los malos resultados en 2019, gana así una alcaldía, aunque solo por un año y medio. Amérigo ha confesado que fue el día en el que se materializó la moción de censura cuando se iniciaron las primeras conversaciones para dar un vuelco a la vida política de la localidad, aunque las negociaciones directas empezaron recientemente. "Cuando vas por la calle los vecinos te paran para hablarte del desgobierno", justifica quien será alcalde el próximo año.

El nuevo equipo de gobierno se sustentará sobre la base de quienes conforman el grupo municipal socialista, dada la fragilidad de Ciudadanos, que cuenta con un único concejal. Hernández tiene, eso sí, asegurado un puesto clave en el equipo de gobierno cuando se produzca el intercambio de roles. Dicen desde el PSOE que esperan del que debe celebrarse el 15 de marzo un pleno tranquilo, en el que no haya una reacción demasiado airada del censurado Cayuela.

De "nada que hablar" con el PSOE a alcalde gracias al PSOE

La posición de Salvador Hernández da un giro de 180 grados con la decisión de convertirse en el primer edil gracias a los votos de los socialistas. "Voy a hacer oposición. Es mi deber ahora. Yo no tengo nada que hablar con José Luis. Ahora tocará apoyar lo que crea que es bueno para el pueblo y votar en contra de lo que no", expresó entonces a Norberto López en la entrevista realizada tras su expulsión del equipo de gobierno. Todo ha cambiado respecto a lo expresado en el mes de octubre y en el mes de marzo será alcalde en un gobierno de coalición con los socialistas. Si nada pasa, será hasta 2025.