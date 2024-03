El Partido Popular de Albox se beneficia por la ruptura del Grupo Municipal UCIN

Francisco Torrecillas, líder de UCIN (Unión de Ciudadanos Independientes) y exalcalde de Albox, ha publicado en su cuenta de Facebook un comunicado en el que informa a los vecinos que, desde el Grupo Municipal UCIN, han constatado que Agustín Carmona, también conocido como "El Longo", ya no está con el Grupo y le pide que si no quiere seguir, presente su dimisión como concejal.

En la reunión llevaba a cabo el jueves 7 de marzo, los integrantes del Grupo UCIN discutieron sobre diversos asuntos que abrodarían en el próximo pleno ordinario que está previsto para el lunes. Pero, de nuevo, Agustín no se presentó en dicha reunión.

Todo esto ocurre durante la mañana del día de ayer, 8 de marzo, con la publicación en la red social de Facebook de Francisco Torrecillas. Pero la historia viene de varios meses atrás. Según nos ha dejado saber el propio Francisco, desde el mes de octubre de 2023 se encuentran a un Agustín ausente en el Grupo UCIN, lo que generó cierta preocupación entre sus compañeros de partido.

Francisco nos ha contado que ya tenían que comunicarlo oficialmente "porque hay mucha gente que nos pregunta en la calle". "La gente en la calle está interesada y ayer nos reunimos. Estábamos esperando que él recapacitara" explica Torrecillas. "Nosotros ni lo echamos, ni prescindimos de él. Se ha alejado y no está en la disciplina del partido. No participa y no quiere ir a los plenos" asegura.

Con lo cual, desde el Grupo Municipal UCIN, no pueden contar con Agustín Carmona, pues sin su presencia, dejan el camino libre de la mayoría absoluta en los plenos al PP e impide al Grupo cumplir con eficacia sus responsabilidades. "No ir a los plenos beneficia, como es lógico, al Partido Popular. Así no podemos hacer bien nuestro trabajo porque no podemos presentar ninguna moción ni ninguna alternativa" cuenta Francisco.

"Hay plenos que son puro trámite, pero a veces surgen mociones o cosas importantes. Hubo una reunión en la sede del PSOE y nos pusimos de acuerdo en algunas mociones que eran interesantes, pero él no se presentó. Y estuvo en la reunión. En ese momento ya dijimos: aquí pasa algo" cuenta Francisco.

Con lo cual, el exalcalde de Albox, se ha visto obligado a publicar la situación del Grupo en su cuenta de Facebook, a través de la que le pide que presente su dimisión por respeto a los vecinos que les votaron: "Amigo y compañero Longo, lo más honrado es que presentes tu dimisión como concejal". En el comunicado, también se destaca que Carmona ha contado con un plazo para recapacitar sobre su decisión, pero hasta el momento no ha habido un cambio en su postura. Además, se menciona que existen otros miembros en la lista del grupo que están dispuestos a trabajar y a cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo de concejal.

El mensaje de Francisco es claro: que vuelva a cumplir con su puesto, o que, simplemente, dimita para que corra la lista y permita a otros compañeros ocupar su puesto. "Hay más personas en la lista que quieren trabajar". De lo contrario, si la situación del Grupo sigue como hasta ahora, el UCIN no podrá seguir realizando su trabajo de manera efectiva.