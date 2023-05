El Paseo Marítimo de Carboneras desentierra el hacha de guerra antes de las elecciones

Ciudadanos (CS) Carboneras ha formulado una querella criminal por posibles delitos de “malversación de caudales públicos, prevaricación y delito de fraude a un ente público” contra el alcalde de este municipio, José Luis Amérigo; el concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Servicios Urbanos, Pedro López; y contra el concejal de Hacienda y Personal, Función Pública, Barriadas, Policía Local, Comunicación, Nuevas Tecnologías, Transparencia, Relaciones Institucionales, Industria y Puertos, Ramón Soto. Así lo ha detallado hoy el candidato de CS a la Alcaldía de este municipio, Salvador Hernández, en la rueda de prensa que ha ofrecido hoy junto al coordinador local de la formación liberal y número 2 en la lista, Agustín Cánovas. Una comparecencia en la que Hernández ha descrito, de forma pormenorizada, los motivos de esta querella. Todo arranca cuando el Ayuntamiento de Carboneras recibe una subvención de la Junta de Andalucía de 472.300 euros para la renovación del pavimento del paseo marítimo y mejora de accesibilidad a las playas urbanas del municipio. “Para ello, el Ayuntamiento necesita justificar, lógicamente, la inversión de esta subvención, pero, por no hacer las cosas bien, sacaron de prisa y corriendo la licitación para estas obras”. “Curiosamente”, añade Hernández, “sólo se presentó una empresa, que se comprometía a ejecutar el proyecto en un plazo de 60 días, algo ya de por sí bastante raro”. Precisamente, las obras comenzaron el 1 de septiembre de 2021 y finalizaron el 23 de marzo de 2022, “es decir, 204 días después”. “Pero, es más, el importe de la adjudicación del contrato sufrió un modificado al alza y sin justificación alguna de casi 95.500 euros”. El acta de recepción de estas obras no contiene la firma de ningún técnico municipal, sólo del interventor y el alcalde.

Otro dato que pone sobre la mesa el candidato de CS a la Alcaldía de Carboneras y que sostiene esta querella es el pavimento usado. “Esta empresa no contaba con ninguno de los cuatros diseños de baldosa que habían recogido”. Junto a ello, ha aclarado que "hay informes del técnico municipal que supervisó este proyecto indicando que esta empresa no ofrecía las garantías requeridas y hasta se le había penalizado con 12 puntos en la valoración dada”. En esta denuncia, Hernández describe que el pavimento que se debía colocar, “al margen de las imágenes que mostrara en su día el Ayuntamiento de cómo quedaría el paseo marítimo, contenía unas características de tamaño y grosor que para nada se corresponden con el que se ha usado”. “Es un asunto grave. Las baldosas empleadas no cumplen con el espesor mínimo del proyecto ni del pliego de prescripciones técnicas, que debía ser mínimo de 6 centímetros y han colocado baldosas con un espesor menor, de 4 centímetros". “Se desconocen los motivos por los que se dispone unas baldosas que no se ajustan a los criterios referidos, no existe justificación técnica”, añade el dirigente de CS, quien puntualiza que “además, el pavimento dispuesto no constituye un diseño innovador ni diferenciador, tal y como se recogía en el proyecto. No obstante, nadie sabe quién autorizó esto”.

El resultado de “esta chapuza” es un paseo marítimo “en un estado deplorable, de nuevo en obras, con remodelaciones constantes, que sólo escenifican la gravedad de este asunto”. “Hay baldosas rotas, que se mueven, desniveladas o desportilladas”. Hernández hace hincapié: “Insistimos, este pavimento no es el que se recogía en el proyecto, son de menos calidad y grosor, por lo que su precio es muy inferior a las que realmente se tenían que haber colocado”. Para el candidato de CS, “esta empresa ha cobrado al Ayuntamiento por unas obras cuyo pavimento es mucho más económico del que debía haber usado”. “Esto tendrán que explicarlo con claridad y transparencia”, ha aseverado.

“Que el alcalde se trague materiales de inferior calidad, conlleva que los carboneros tengamos que soportar el estado lamentable que presenta el paseo marítimo”. Por ello, Hernández ha dejado claro que “entendíamos, una vez que hemos recopilado toda la información y viendo ya el resultado de las obras, que este asunto había que elevarlo a la Justicia, tal y como hemos hecho”. “Sólo queremos que ni haya que devolver esa subvención por no haber ejecutado bien estas obras y, sobre todo, que se arregle el estropicio causado en nuestro paseo marítimo”, ha culminado Hernández.

El PSOE dice que busca "rascar votos"

El coordinador de campaña del PSOE de Carboneras y portavoz del gobierno municipal, Ramón Soto, ha desmentido “las acusaciones falsas” en relación al Paseo Marítimo realizadas por el candidato de Ciudadanos a las elecciones municipales, Salvador Hernández, al que ha recordado “que fue una consejería dirigida por Ciudadanos en la Junta de Andalucía la que concedió la ayuda al Ayuntamiento de Carboneras, que se ha considerado como debidamente justificada dentro del procedimiento iniciado también con Ciudadanos”.

“Quizás Salvador Hernández no lo sepa porque acaba de aterrizar en ese partido buscando cobijo con el que concurrir a las elecciones de mayo o porque en los últimos cuatro años de mandato ha estado completamente ausente del día a día en Carboneras, de la que habla y se acuerda para la inminente campaña”, ha reprochado.

En ese sentido, Soto ha asegurado “que resulta evidente que las denuncias y mentiras son parte ya de su juego sucio para tratar de rascar votos en el pueblo” ya que “durante todo el tiempo de ejecución de los nuevos accesos a las playas desde el Paseo Marítimo y del cambio de suelo, que ha sido considerado como debidamente justificado por la Consejería de Turismo, Salvador Hernández ha estado desaparecido y nada ha tenido que decir al respecto”.

Además, el candidato de Cs obvia interesadamente ahora “que la empresa encargada de la ejecución de los trabajos está haciendo la reposición de aquella parte del suelo dañada después de que el Ayuntamiento le reclamara esa responsabilidad dentro de la garantía vinculada a la obra”.

Por esa razón, el dirigente socialista ha instado a la formación naranja “a abandonar la estrategia de acoso y derribo sin justificación alguna, más allá del intento de rédito electoral” y a sumarse “a una precampaña y campaña en la que el centro del debate sea el presente y el futuro de Carboneras, de sus barriadas y de sus vecinos”. “Ahí encontrarán al PSOE de Carboneras, que tiene muy claro

que sólo la honradez y el progreso que representa la lista encabezada por José Luis Amérigo puede enfrentar, con rigor y con el bien general como bandera, los retos que tenemos por delante y que definirán nuestro futuro de los próximos años”, ha concluido Soto.