Pedro Ridao: “El Argar es como tener petróleo; hay que desenterrarlo y mostrarlo”

–Por fin llega el Simposio Internacional de El Argar. ¿Consideráis este evento como un punto de inflexión para el municipio?

–Desde que llegamos al Ayuntamiento teníamos claro que la cultura de El Argar teníamos que recuperarla, desenterrarla y ponerla en valor. Pero queríamos llegar una línea, sin saltarnos pasos. En ese orden, lo primero era reunirnos de las personas que más saben sobre la materia. Creamos un comité organizador con Gabriel Martínez, cronista oficial de Antas; Oswaldo Arteaga, coordinador científico del simposio; y con otras muchas más personas como Luis Artero, Luis Cano, Antonio García, Juan Grima, Javier Irigaray, Ignacio Martín Lerma y Julián Pérez. Con ellos marcamos una ruta y decidimos hacer un simposio en el que los expertos más contrastados a nivel internacional nos dirán qué hacer con el yacimiento de El Argar. El objetivo es ofrecerle a los vecinos y a los turistas lo que hay debajo de la tierra: una mina, petróleo como me gusta decir, que tenemos por suerte en Antas. El Argar era el núcleo de esa cultura; aquí se asentaban los dirigentes. De hecho, aquí aparecieron cuatro diademas de reinas argáricas, de las seis que hay en todo el mundo.

–¿Y qué pasó con esas piezas?

–Están repartidas por diferentes museos del mundo. Estamos haciendo un centro de interpretación y queremos que esas piezas que han salido de Antas las tengamos aquí para que quien venga pueda verlas. Así podremos ofrecer en el Levante Almeriense un atractivo turístico más, con un yacimiento en el que habría excavaciones, un museo con vasijas, brazaletes, puntas de flechas… Y eso redundará en la economía general de Antas, porque luego irán a los bares, de compras…

–¿Qué potencial puede llegar a tener el yacimiento para Antas?

–Todos sabemos que Antas es uno de los pueblos con más potencial industrial de España. Si a eso le sumamos un turismo arqueológico con El Argar, será un pueblo más atractivo para el visitante.

–Las diferentes acciones que venís llevando a cabo, como por ejemplo estar presentes en Fitur, habla de que tenéis claro que el futuro de Antas pasa por potenciar su turismo.

–Lo tenemos claro. Estuvimos en Fitur y esperamos repetir, para dar a conocer Antas. Tenemos mucho potencial para mostrarlo. No solo el yacimiento, sino sus barriadas y sus fiestas también. Pero si encima tenemos el epicentro de la cultura argárica y las mejores empresas, y unos vecinos muy acogedores, podemos crear un pueblo que sea muy atractivo. Invito a todo el que no lo conozca a que venga, porque no le va a defraudar.

–Hace casi 20 años que el yacimiento de El Argar fue declarado Bien de Interés Cultural y, sin embargo, parece que ha estado olvidado por parte de las administraciones. ¿Existe ahora un compromiso por su parte?

–Todas las administraciones han acogido con entusiasmo el Plan Argar 2020-2030. Lo hemos presentado en Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno de España. Todos nos han dado su apoyo y se han sumado a colaborar, por lo que confiamos en ello. Ven que no estamos hablando de cualquier cosa, sino de la cultura más importante de la Edad del Bronce. Tenemos que desenterrarla y potenciarla, porque eso no solo va a redundar en un futuro mejor para Antas, sino que será beneficioso para la comarca del Levante Almeriense, para la provincia y para el país en general.

–Con este simposio reúnen a los mejores investigadores. ¿Qué supone para Antas celebrar un eventos científico de estas características?

–Conseguir a 29 ponentes de la talla mundial de los que vienen no ha sido tarea fácil. Estamos muy contentos porque poder desarrollar un simposio no es cosa de unos días. Llevamos años trabajando en ello y por desgracia se ha tenido que posponer por la pandemia dos veces. Convocar a tantos catedráticos para desplazarse entre semana, viniendo de todos los rincones de España, Portugal, Bélgica es complicado. Además, los temas que se van a tratar son de gran interés. Invito a la gente a que venga, porque esto no es algo que se pueda ver todos los días; de hecho el último simposio de estas características fue en 1984 en Cuevas del Almanzora. Va a ser el inicio de poner en marcha el proyecto para el yacimiento.

–¿En qué consiste ese Plan Argar 2020-30 que quieren llevar a cabo?

–Lo primero es este simposio. Se han hecho las catas para hacer cuatro o cinco viviendas argáricas donde se pueda ver cómo eran, con materiales como los originales: arcilla, piedras del río, madera de pino… Estamos haciendo talleres de vestimenta y de collares, con la idea de hacer una recreación histórica cuando se pueda. Los vecinos están muy involucrados y eso nos anima más y nos da fuerza para seguir. Y claro, dentro del plan está la realización de una excavación en el yacimiento de El Argar, pero de este simposio deben salir las claves para ello. En poco tiempo queremos exhibir esas excavaciones a los turistas. Es un plan muy ambicioso que incluye además rutas de senderismo y un centro de interpretación que esperemos inaugurar a final de año con piezas argáricas. Poco a poco estamos sembrando para que no sea algo puntual, sino que recojan los frutos los que vengan de atrás.

–Imagino que este plan no lo puede soportar económicamente solo el Ayuntamiento de Antas.

–Estamos haciendo un esfuerzo grande, pero necesitamos de la ayuda de las diferentes administraciones que seguro que nos van a apoyar, porque están ilusionados con el proyecto.

–Resulta llamativo que, teniendo la importancia que tiene, El Argar sea un gran desconocido incluso para la gente de la comarca.

–Uno de nuestros objetivos es llegar a los colegios, institutos y universidades, porque con el gran valor que tiene no se le ha dado la difusión que se merece. Yo mismo, siendo de Antas, apenas lo he estudiado…

–Aparecía escasamente un párrafo en los libros de Historia.

–Exactamente, y la importancia de esta cultura merece mucho más. Queremos llegar a los colegios para que los niños lo conozcan. Una vez que nosotros mismos valoremos la importancia de lo que tenemos aquí, ese petróleo que hay que desenterrar, mostrar y explotar, aparte de crear riqueza económica también creará riqueza cultural.

–¿Sois muchos los ayuntamientos de la zona que estáis apostando por explotar turísticamente yacimientos históricos. ¿No existe la posibilidad de crear un frente común?

–Está la Mancomunidad del Levante. Soy partidario de no hacer la batalla por nuestra propia cuenta. Invitaría a todos los municipios a sentarnos y crear una ruta turística del Levante. En Cuevas está Baria y Fuente Álamo; en Pulpí, la Geoda Gigante; en Vera la ciudad medieval del Espíritu Santo; Turre tiene el yacimiento de Gatas. Podemos crear un círculo turístico muy importante, junto con el turismo de sol y playa. Si nos juntamos podemos ser una potencia turística y tiendo mi mano para ello.