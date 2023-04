El Pleno de Berja aprueba la compra de un solar para el nuevo centro de salud

El Ayuntamiento de Berja, reunido el pasado viernes en sesión plenaria extraordinaria, aprobó inicialmente la modificación del Plan Plurianual de inversiones del presupuesto de 2023, que se eleva a 2.722.000 euros y la modificación de créditos mediante un crédito extraordinario, con los votos del equipo municipal de gobierno que ostenta el Partido Popular con mayoría absoluta, 10 de los 17 miembros de la Corporación, y la abstención del PSOE, único partido de la oposición.

Uno y otro puntos del orden del día son causa y efecto. El erario virgitano, con este acuerdo, realizará una inversión de 600.000 euros, a razón de 200.000 anuales en los próximos tres años, para la adquisición de un solar que permita poner a disposición de la Junta de Andalucía los terrenos necesarios para la creación del nuevo Centro de Salud de Berja. El consistorio afrontará esta inversión con fondos propios, sin necesidad de ser apadrinados financieramente por nadie, “porque la situación económico del Ayuntamiento nos lo permite y disponemos de recursos” explicó el alcalde y candidato del PP a la reelección, José Carlos Lupión. “ Se trata de mejorar un servicio y luego vendrán las especialidades con un espacio que ahora no tenemos en el actual Centro”. La Junta de Andalucía, así las cosas, estará en disposición de presentar en los presupuestos de 2024 ,en su capítulo de instalaciones sanitarias en la comunidad autónoma de Andalucía, una partida económica de 4 millones de euros con destino a este centro de Salud de Berja.

El primer edil defendió la necesidad de este nuevo centro médico y calificó de “torpeza política” la abstención del PSOE “ porque es beneficioso para los vecinos de hoy y del futuro, y para los profesionales de la sanidad, y va a mejorar un servicio de forma exponencial y porque no se pueden pensar todas las cosas con una perspectiva política”.

El grupo socialista entiende que el momento que vive la sanidad pública no pasa por las infraestructuras como por la inversión en personal médico. “Hay otras prioridades como el Centro de Discapacidad” señaló Isabel Arévalo, portavoz del PSOE y candidata a la alcaldía.

“La Junta no está construyendo ningún centro de salud, el de Balanegra es una ampliación, y el número de profesionales no se va a ampliar cuando ha decidido la no renovación tras la pandemia de los contratos de 8.000 profesionales y el criterio que se sigue es un número de médicos por ratio de población”.

El primer edil rebatió este argumento con datos. “En 2019, el número de médico en el Distrito de Poniente, al que pertenece Berja, fue de 659 profesionales y en 2023, ha pasado a ser de 839 profesionales”. Y se apoyó en la concejala de Salud, médica de profesión. “Ahora estamos tan estrechos que hay que hacer puzzles para pasar consulta”, señaló Beatriz Rodríguez.