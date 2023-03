El ex jefe de la Policía Local de La Mojonera, candidato del PP para las municipales

El Partido Popular de La Mojonera ya cuenta con su candidato de cara a las Elecciones Municipales del mes de mayo. Se trata de Antonio Tomás Martínez, ex jefe de la Policía Local del municipio, cargo que ha ocupado durante más de 33 años. Ahora, asume con “ilusión y gran responsabilidad” esta nueva etapa que afronta además con “enormes ganas de seguir sirviendo a mis vecinos, en esta ocasión como alcalde de la localidad bajo las siglas del Partido Popular”.

Antonio Tomás Martínez ha agradecido al PP de Almería la confianza que han depositado en él para liderar un proyecto con el que pretende que “los aires de cambio que se iniciaron en Andalucía de la mano de Juanma Moreno, lleguen también a La Mojonera para conseguir que salga del abandono actual y vuelva a ocupar su merecido lugar, tanto por su identidad y tradición, como por las cualidades que atesora, para convertirse en un municipio de referencia en el Poniente almeriense”.

El candidato del PP señala que su objetivo es “impulsar a La Mojonera en la misma dirección transformadora de Andalucía con un claro y ambicioso proyecto de transformación, progreso y prosperidad”, y para conseguirlo se ha rodeado de un grupo de personas jóvenes emprendedoras, ilusionadas, altamente cualificadas y con inmensas ganas de trabajar, en las que priman los valores más esenciales, la honestidad, la humildad, la sinceridad, la empatía, la solidaridad y la responsabilidad, pero sobre todo, el amor y apego que sienten por su pueblo y por su gente, con quienes comparten sus mismas preocupaciones, inquietudes y ambiciones.

“Para nosotros La Mojonera no es solo nuestro municipio, es mucho más que eso, es el lugar que nos ha visto crecer, donde residimos, donde viven nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos nuestros nietos, nuestros amigos. Por ello, queremos fomentar y lograr que el municipio se desarrolle y crezca con todo su esplendor, para que todos encuentren en él las comodidades y servicios que cualquier otro lugar les pueda ofrecer, y no sientan la necesidad de marcharse, sino, procurar que otras personas vengan a vivir aquí”, ha asegurado.

El candidato del PP afirma que “hay muchas cosas que mejorar y otras muchas por hacer, no es una tarea fácil, de ello somos conscientes, pero venimos dispuestos a darlo todo con afán de lograrlo y lo lograremos, utilizaremos todos los medios que estén a nuestro alcance para que la gente tenga lo que realmente se merece, y dejen de sentirse abandonados y cansados de tener un pueblo en el que hay serios problemas que no se resuelven por la desidia, pasividad e ineficacia del actual equipo de gobierno”.

Antonio Tomás explica que “no venimos a demostrar que somos los mejores políticos, sino a demostrar que somos las personas más idóneas para gobernar este municipio. No vamos a prometer lo que la gente le gustaría oír basándonos en mentiras y falsas promesas como hacen otras formaciones políticas buscando más sus intereses personales que los intereses generales. Jamás ofreceremos nada que no podamos cumplir, por eso no tendremos que preocuparnos en un futuro de explicar por qué aquello que prometimos en su día no se ha cumplido”.

El candidato del PP manifiesta que, durante toda su carrera profesional ha tenido la ocasión de compartir muchas experiencias junto a diferentes formaciones políticas que han gobernado este municipio, lo que le ha servido para conocer en primera persona sus necesidades y adquirir la experiencia necesaria para saber mejor que nadie cómo lograr esos objetivos sin aplicar los remedios equivocados, oportunidad que no quisiera desaprovechar por el bien de este municipio, por lo que se siente muy complacido de que el PP de Almería le haya depositado toda su confianza.

Antonio Tomás Martínez afirma por último que su proyecto será el del cambio que necesita La Mojonera, un cambio que culminará cuando los vecinos cuenten con un Ayuntamiento gobernado por el PP, la Diputación dirigida por un Gobierno del PP, la Junta de Andalucía gobernada por el equipo de Juanma Moreno y del PP, y muy pronto con un Gobierno de España dirigido por Alberto Núñez Feijóo.