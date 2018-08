"El Poniente no puede ser la 'hermanita pobre' de Andalucía"

El Partido Popular de Andalucía no ceja en su empeño de que la Junta dote de más medios materiales y humanos al Hospital de Poniente y a la Atención Primaria en la comarca, peticiones o, mejor dicho, exigencias, que se repiten con periodicidad ante lo que esta formación considera que es una "nefasta gestión" del gobierno presidido por Susana Díaz en materia sanitaria con respecto a una comarca que, en palabras de Carmen Crespo, "no puede ser la hermanita pobre de Andalucía". Así lo volvieron a dejar claro ayer a las puertas del centro hospitalario la reseñada portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz y el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, que estuvieron acompañados por los parlamentarios Arancha Martín y Amós García y por la edil ejidense Luisa Barranco.

"Este hospital es donde menos obras se han hecho, menos se ha ampliado y menos sustituciones se cubren", dijo Carmen Crespo. Para el PP-A es urgente que se dote de más personal al centro, que se amplíen las instalaciones para adecuarlas a una población que ronda los 350.000 habitantes, "cuando se construyó para 150.000", y que se ponga ya en marcha el Hospital de Día Oncológico, "una promesa más de la señora Díaz, que lo prometió para finales de 2017 y todavía no está", reseñaron. La reivindicación sobre esta unidad oncólogica va más allá de la propia puesta en marcha de la misma. "Hay colectivos que tienen ya información de cómo va a quedar esa sala y no están conformes, porque entienden que no se va a prestar un servicio adecuado, y eso nos preocupa", explicó Francisco Góngora, quien puso el acento en recordar que "la mitad de los casos de cáncer de toda la provincia por desgracia se dan en el Poniente".

Ayer mismo, el PP-A registró una pregunta en el Parlamento andaluz pidiendo explicaciones sobre esta unidad oncólogica. "Queremos un verdadero hospital oncológico, por el bien de todos los habitantes de la Comarca", intervino Crespo, quien añadió que "además, evitaría la saturación de Torrecárdenas". Según la portavoz popular, "lo que nos llega de los enfermos de oncología es que habrá una sala no demasiado grande con sillones que no son adecuados para recibir los tratamientos y que además es material que ya estaba en el hospital".

Crespo quiso dejar muy claro que "lejos de querer denostar la sanidad andaluza, que cuenta con profesionales extraordinarios, lo que el PP-A y el ayuntamiento de El Ejido defendemos es que se hagan mejoras, que las cosas se hagan de otra forma porque la gestión es deficiente". La portavoz afirmó que de los últimos presupuestos de la Junta, la administración autonómica "solo ha ejecutado el 56%, una gestión nefasta que la sufrimos todos y especialmente en esta comarca, que no tiene una asistencia adecuada a su población". Al hilo, Crespo solicita "una reforma integral del hospital", petición secundada por Góngora, quien añadió que "el núcleo de El Ejido precisa de un nuevo centro de salud, porque tanto Ejido Norte como Ejido Sur están saturados, las consultas y las urgencias".

El PP también subraya la "fuga de profesionales sanitarios, que se van o no quieren venir porque les están ofreciendo contratos de 20 días, porque se cierran camas y quirófanos o porque no hay sustituciones", enumeró. El PP también arguye que "el Plan Verano de la Junta, lejos de ser una oportunidad para reducir listas de espera, se ha convertido de nuevo este año en un problema". Además, exige "menos opacidad y que nos den los datos de este año, que no están".