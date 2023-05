Pulpí da esquinazo al paro: aspira al pleno empleo gracias a un trasvase de agua

El municipio de Pulpí ha logrado aspirar a rozar el pleno empleo, con una tasa de paro del 6,42 % en febrero de este año, y el primer puesto de la lista de los municipios de Andalucía con menos desempleo, y en gran parte lo ha conseguido gracias al trasvase del Negratín-Almanzora, pagado a pulmón por los regantes.

"Hoy somos lo que somos, toda la comarca, no solamente Pulpí, por ese trasvase", asegura a EFE el teniente de alcalde de Pulpí, Juan Bautista López, quien señala a un "culpable" directo de este logro: Lorenzo Belmonte, fundador de Primaflor y presidente de honor de la comunidad de regantes de Pulpí.

"En los años 70 se fue a Israel y trajo el riego por goteo. Luego dijo que había que hacer un trasvase desde el Negratín, que todavía lo están pagando los regantes porque fue un proyecto privado. Lo único que le pedían a la administración pública es que no pusieran un duro, pero que facilitasen este proyecto. Si no se hubiese hecho, esta comarca no sería nada, sería un secarral", añade.

La propia comunidad de regantes recuerda en su web el "estigma de la falta de agua" y cómo, a pesar de diversas soluciones a lo largo del tiempo, el crecimiento de la agricultura "devenido por la estabilidad conseguida en el agua provocó un aumento en el consumo del recurso".

Ello llevó a principios de los 90 a buscar otra alternativa y a unirse con el resto de la comarca en la Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora, a través de la cual se ha gestado todo el proyecto del Trasvase del Negratín-Almanzora.

Y en gran medida gracias a esto, sólo 363 de los 10.493 residentes censados en Pulpí no tienen empleo, aunque el edil López insiste en que si se miran los contratos, en Pulpí "hay el doble de contrataciones que de población". Y además, recuerda, el 37 % de la población procede de unas 70 nacionalidades distintas, principalmente de Ecuador.

"En plena campaña, sólo Primaflor tiene a más de 2.500 trabajadores, Peregrín más de mil… Y no es sólo la agricultura, también tenemos empresas de publicidad y merchandising. Y en el polígono industrial La Fuente un mismo promotor ha comprado el 80 % de su superficie y tiene un proyecto de alrededor de 100 millones de euros para construir más naves y ampliar nuevos negocios", añade.

La Geoda, otro hito

López suma también el turismo y el impacto de la Geoda de Pulpí, la de mayor tamaño que se puede visitar en el mundo, que ha permitido ampliar y desestacionalizar esta fuente de ingresos. "También tenemos el museo y el golf, que en pleno invierno vienen los nórdicos a jugar aquí. Y el turismo deportivo, vienen muchas personas a entrenar en invierno a 'Mar de Pulpí'', resalta.

"El paro es muy bajo y el que existe es residual", insiste el concejal, quien añade que desde el Ayuntamiento tienen una partida presupuestaria para aportar hasta 2.500 euros a emprendedores que montan su negocio, además de apostar por la formación. "A los chavales que se van de Erasmus se les abona también mil euros", apunta en este sentido.

Y otro de los hitos, en este caso a futuro, que señala López es la plataforma logística que impulsa Port Rail Almanzora Levante, ligada al Corredor Mediterráneo para que "miles de contenedores" partan desde la comarca hasta el resto del país y a Europa.

"Como Ayuntamiento, nos estamos preparando -a la implantación de la plataforma- formando a trabajadores, haciendo un plan de vivienda, ampliando colegios e institutos, haciendo formación dual para preparar a los jóvenes para cuando llegue el momento. Es importante que todo el engranaje vaya unido", manifiesta.

Lo principal para López es el carácter emprendedor de esta tierra de frontera que nunca ha querido ayudas pero sí que la dejen hacer. "Aquí nunca ha habido PER, no queremos que nos den una subvención, queremos trabajar. Eso lo tiene muy claro este pueblo, y por eso la iniciativa privada es muy potente", concluye.