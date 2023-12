A Pulpí le toca el 'Gordo': 700.000 euros para modernizar el mercado y dar vida al comercio

El Ayuntamiento de Pulpí ha recibido un particular 'Gordo' de Navidad de manera anticipada. Tras la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 10 de marzo de 2023, de conformidad con los dispuesto en la Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se convoca la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia y a la vista de los acuerdos adoptados por la Comisión de Evaluación, se le ha concedido al municipio una subvención con importe de 700.543,22 euros.

La subvención, financiada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Estado y por el mecanismo de Recuperación, Transformación y Resilencia, estará dirigida a la transformación digital, a la transformación del punto de venta, a lo relativo en cuanto a sostenibilidad y economía circular, a la cadena de suministro y trazabilidad, y a la sensibilización y formación, entre otras.

En este sentido, el Ayuntamiento explica en un comunicado que dentro del parámetro de la transformación digital las actuaciones previstas serán la instalación de una plataforma digital y una aplicación centrada en el conocimiento y atracción de clientes; la instalación de pantallas interactivas/digitales en las zonas comerciales; una campaña de comunicación con publicidad digital para fomentar el comercio local; un sistema de videovigilancia inteligente en la Plaza de Abastos y mercados no sedentarios; la adecuación y mejora de la accesibilidad en la zona comercial (ensanchamiento de aceras y mejora de accesibilidad en calle Mar Rabiosa); la instalación de taquillas de 'Click and Collect'; y la adecuación y mejora de la accesibilidad e instalaciones en zonas del mercado no sedentario en San Juan de los Terreros.

También destacan desde el consistorio que con esta millonaria inversión se van a instalar infraestructuras de carga para vehículos eléctricos en el parking del mercado de abastos; la instalación de sombraje, energías renovables, y otras mejoras de sostenibilidad en mercados no sedentarios de San Juan de los Terreros; la gestión de residuos con la compra de contenedores para la separación en origen de residuos en el mercado no sedentario; un sistema de fotovoltaico para el Mercado de Abastos; la habilitación de aparcamientos disuasorio para el comercio en el centro urbano de Pulpí; y la sustitución del alumbrado por otro de bajo consumo en la Plaza de Abastos.

Por último, la hoja de ruta también contempla la puesta en marcha de una campaña para el uso de bolsas reutilizables; otra para impulsar el 'Producto de Pulpí así como la formación sobre nuevas aplicaciones implantadas en el proyecto “Compra aquí, compra en Pulpí”; cursos de sensibilización en reciclado, reutilización de productos y economía circular; cursos de digitalización de la gestión del comercio y venta online; la implantación de una red wi-fi accesible para los comercios del municipio y la aplicación para la gestión del mercado no sedentario (para llevar control y gestión de los puestos).

El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha señalado sobre la gran noticia de dicha subvención que “será destinada para mejorar tanto nuestro mercado semanal como el entorno de los mercadillos que se realizan en Pulpí y en San Juan de los Terreros”. Además, también ha mostrado su satisfacción ya que “va a favorecer a los usuarios de dichos mercados y a todos aquellos que ponen sus puestos en los mercados del municipio, así como también mejorará la eficiencia energética de los mismos”.