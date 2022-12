El Punto Limpio de Berja ya cuenta con su ordenanza de uso

El Ayuntamiento de Berja, por decisión adoptada en su último Pleno y del calendario de sesiones de 2022, ha aprobado de forma inicial la ordenanza reguladora del uso y funcionamiento del punto limpio municipal para residuos domésticos, El acuerdo fue adoptado por unanimidad de los 13 concejales presentes, ya que no asistieron los cuatro restantes que completan la Corporación.

La nueva ordenanza municipal tiene por objeto “ la regulación de las características del funcionamiento de la instalación de almacenamiento donde se recogen de forma separada los residuos peligrosos o no peligrosos generados en los hogares del municipio como consecuencia de las actividades domésticas, así como los similares en composición y cantidad generados en servicios e industrias del municipio, que no se generen como consecuencia de la actividad propia del servicio o industria”, según su artículo 1 de su Título 1.

El consistorio virgitano es titular de un punto limpio que carece de regulación de funcionamiento y uso por lo que la necesidad de aprobar la Ordenanza reguladora del uso de esta instalación estaba justificada y avalada por el dictamen de la Comisión Informativa de Personal, Servicios, Seguridad Ciudadana, Fiestas y Barrios. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa esta Ordenanza está justificada por una razón de “interés general, como es la adecuada gestión de residuos sólidos urbanos, que por sus especiales características no pueden ser depositados por los usuarios en los habituales contenedores de residuos orgánicos, envases, vidrio, papel-cartón o aceite doméstico, con una identificación clara de los fines perseguidos y pretende ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución” según se recoge en el acuerdo.

“Hay empresas que han mostrado su interés y hemos preguntado a otros municipios cómo están procediendo a la gestión. Lo que parece más acertado es recurrir a una empresa para la gestión del punto limpio en su integridad. “No hay una fecha para la apertura y no quiero dar una a la ligera”, “ explicó José Carlos Lupión, alcalde de Berja.

Los Puntos Limpios tienen como objetivo fundamental servir a todos los ciudadanos como lugar de aportación voluntaria para la recogida selectiva de los residuos domésticos y asimilables a los mismos, debiendo los usuarios separar los diferentes materiales valorizables contenidos en los mismos. Posteriormente, estos residuos se transportan a centros de gestión para su reutilización, reciclado, valorización o eliminación. Sólo pueden ser utilizados por particulares, para depositar los residuos domésticos.

Residuos domésticos orgánicos, agrícolas o ganaderos; líquidos o viscosos sin identificar; vehículos de cualquier tipo y características; medicamentos o fármacos y recipientes voluminosos son, entre otros, algunos de los residuos no admisibles en estos puntos limpios. El operario encargado del funcionamiento del Punto Limpio podrá rechazar aquellos residuos que por su naturaleza, peso o volumen no puedan ser admitidos., Tras el correspondiente control de entrada, el operario informará al usuario sobre la ubicación de los contenedores y la forma de depositar los residuos, vigilando la correcta actuación del usuario. Los usuarios deberán entregar los residuos previamente separados y depositarlos en los contenedores específicos habilitados. Está prohibido la entrada de residuos de origen industrial. Las actividades industriales deberán gestionar sus propios residuos a través de otros medios. Tampoco está permitido depositar residuo que no esté recogido en esta Ordenanza o mezclados los diferentes residuos.

La Ordenanza también prohibe depositar residuos fuera de los contenedores específicos y residuos superiores a las admisibles por esta Ordenanza y ocultar residuos de carácter peligroso dentro de bolsas o sacos y abandonar residuos de cualquier tipo tanto en la puerta de acceso como en las inmediaciones del punto lim