Puri Sánchez pide seguir en la senda del "trabajo, respeto y honradez" en Cantoria

Puri Sánchez Aránega ha recibido hoy por tercera vez consecutiva el bastón de mando como alcaldesa de la localidad de Cantoria al revalidar una nueva holgada mayoría absoluta con ocho concejales de los once posibles. “Vamos a seguir en la senda que nos marcamos desde el principio, con valores como trabajo, respeto y honradez por bandera. Nosotros el protagonismo lo ganamos en las urnas, y esa es la consecuencia del trabajo bien hecho, de escuchar a la gente y conseguir una transformación de Cantoria como nunca ha sucedido en su historia”, asegura.

En un emotivo discurso de inicio de legislatura, la alcaldesa de la capital histórica del Valle del Almanzora ha recordado a la figura de su padre, alcalde en la comarca durante 20 años, a su familia e hijos por el apoyo y comprensión demostrada en estos años de trabajo, “pero sobre todo tengo claro que esta transformación de Cantoria no hubiese sido posible sin Antonio, que es el mejor asesor que un alcaldesa puede tener”, mensaje de reconocimiento e inquebrantable respaldo a quien considera su mayor valor, para añadir que “mi padre ya me decía que la política que se hacía en su tiempo era mucho más limpia que la de ahora, y es verdad, llevaba toda la razón, pero también aprendí de él que con trabajo, respeto y honradez, se sale de un Ayuntamiento con la cabeza tan alta como cuando se entra y hoy es la constatación de que los vecinos no quieren que nos vallamos”, afirmó. En este contexto, la alcaldesa ha recordado las palabras del pregonero en las recientes fiestas de El Faz, haciendo suya la máxima de que “está bien ser una persona importante, pero es más importante ser una buena persona”.

Tras la votación en la sesión plenaria protocolaria, dirigida por el secretario de la institución para la constitución de la mesa según lo dispuesto en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, la alcaldesa ha saludado a los vecinos congregados a las puertas del Ayuntamiento para darle su apoyo tanto a ella como a concejales y equipo de gobierno que desde hace ocho años acompaña Sánchez Aránega en la gestión del municipio. La alcaldesa ha pedido el apoyo de los vecinos con propuestas, ideas “y con críticas constructivas, porque sólo desde el respeto construiremos la Cantoria que queremos”, concluyó.