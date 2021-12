Romería en Antas para pedir modificaciones en la línea de alta tensión

"No estamos en contra del progreso ya que es necesaria esa línea de alta tensión. Pero sí creemos que su ubicación no es la idónea y hay que pelear para conseguir convencerles". Son las palabras de Pedro Ridao, alcalde de Antas, que participará hoy en la romería al Cabezo María para protestar contra el trazado de la nueva línea de alta tensión Caparacena-Baza-La Ribina. Una manifestación organizada por Ecologistas en Acción y en la que participan también otros colectivos ecologistas que comenzará a las 10:30 horas en el aparcamiento del merendero situado al pie del conocido volcán.

Y la elección del lugar no es una casualidad ya que en ese cerro de origen volcánico que está protegido como Bien de Interés Cultural por contar con yacimientos arqueológicos es donde Red Eléctrica Española (REE) ha previsto instalar dos subestaciones eléctricas para gestionar la energía que se suministrará a una gran parte de la provincia de Almería y que incluye también la potencia eléctrica necesaria para la llegada de la línea de Alta Velocidad ferroviaria, el AVE.

Por eso Ridao lo tiene claro. "No estamos en contra de su instalación ya que esta infraestructura es necesaria para el desarrollo económico y social de la comarca y toda la provincia pero insistimos en que el trazado elegido así como la ubicación de las subestaciones no es el idóneo". A su juicio, tal y como ha explicado a Diario de Almería, “el trazado no respeta el pasillo contemplado en el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense (POTLA). De hecho, con la normativa en la mano esa línea eléctrica debido a su potencia debería ir soterrada y en caso de no ser así, tal y como se estipula en el proyecto, debería tener un trazado diferente. Su recorrido natural debería ser los pasillos aéreos y la autovía A-7”.

El regidor señala que el actual trazado "parte el municipio" al instalar torres de 72 metros de altura, transformadores y cables que afectan a las barriadas de Aljariz y Jauro y al propio núcleo urbano de Antas. A todo eso se une que una de las subestaciones irá ubicada en las inmediaciones de Cabezo María, muy cerca de la ermita a la que peregrinan los antusos así como de la zona volcánica y los yacimientos arqueológicos que datan de la Edad Media. "Todo eso afecta directamente a nuestros recursos turísticos, paisajísticos, naturales y culturales", lamenta.

Por esta razón, desde el Ayuntamiento se ha solicitado "sentarnos con Red Eléctrica Española y buscar otra ubicación. Nosotros ya le hemos ofrecido un terreno a 800 metros de la ubicación actual, concretamente en suelo industrial en el polígono de La Salaosa junto a la salida 529 de la A-7, pero de momento no hemos obtenido respuesta". También tiene claro el primer edil que "no vamos a exigirles que soterren la línea porque eso encarecería mucho el proyecto y podría hacerlo inviable pero sí que triunfe el sentido común y la lógica y se modifique el trazado y la ubicación de la subestación para no destrozar Bienes de Interés Cultural como el Cabezo María o el yacimiento argárico de Lugarico Viejo y partir a barriadas".

No en vano, el Ayuntamiento de Antas ya presentó hace un mes tres alegaciones contra el trazado previsto de la línea eléctrica en los términos que explica el regidor a Diario de Almería.

La pelota está ahora en el tejado de Red Eléctrica Española. Y con la romería organizada el eco resonará aún más fuerte.