El tren llegó, saludó y pasó a velocidad de AVE, pero con 43 minutos de retraso

El intercambio fue un visto y no visto y metió a los más nostálgico del grupo en el túnel del tiempo de su vida y la de esta pedanía, intímamente ligado con el mundo del tren . Los reunidos no se subieron a alguno de sus vagones. No tenían necesidad. Estaban de fiesta como lo hace esta pedanía de Las Tres Villas el segundo sábado de mayo desde 2004, cuando esta fiesta conoció su refundación. en honor la Virgen de Fátima, su patrona y también de los ferroviarios.

Inocencia Martínez saborea el espíritu romero a sus 94 años

La Romería Ferroviaria Virgen de Fátima es fiesta, pero también es una manifestación religiosa cargada de devoción y fe para muchos. Así, la alcaldesa delas Tres Villas agradeció la protección de la Patrona y le pidió salud para todos los reunidos y para quienes acuden en anos sucesivos. La primera edil tuvo palabras de reconocimiento para el “trabajo incansable” de la Junta Directiva de la Asociación Cultural Ferroviara, organizadora de esta romería, “porque sin él no estaríamos ahora aquí”. Paco López, presidente de ACUFE, agradeció las palabras de la alcaldesa socialista y recordó que la estación de Doña María- Ocana “cada día está peor” por la falta de mantenimiento, y volvió a hacer una apelación a ADIF, servicio estatal dependiente del Ministerio de Fomento, para que proceda a su cesión al Ayuntamiento, antes de rogar “para que nos volvamos a reunir el próximo año una vez más”. La presente edición de esta romería popular ha contado con la presencia de Inocencia Martínez. A sus 94 años, esta hija de ferroviario, nacida y criada en Doña María, aunque ahora reside en Guadix, llegó en la compañía de su hijo. “ De siempre le he tenido una gran devoción a la Virgen y he acudido a esta romería en todas las ocasiones que he podido”, declaró emocionada.