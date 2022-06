Roquetas tendrá cuatro días de toros: Manzanares, Roca Rey y Morante, entre otros

La Plaza de Toros de Roquetas de Mar celebrará el vigésimo aniversario de su inauguración con la feria más larga de su historia en cuanto a días consecutivos de festejos, porque en esta edición de 2022 serán cuatro las corridas que se desarrollarán entre los días 21 y 24 del próximo mes de julio en el coso salinero, con carteles para todos los gustos y que tendrá la imagen de una de las obras del diestro Sebastián Castella, expuesta en la sala Luis María Ansón de la plaza de toros de Roquetas de Mar y confeccionada con arena de la Plaza de Béziers.

Será una clase práctica, que tendrá lugar el jueves día 21, a las nueve de la noche la que ponga en marcha los festejos. En el mismo, con entrada gratuita, se lidiarán seis novillos de la ganadería de La Palmosilla para los alumnos Borja Navarro, de la Escuela Taurina de Valencia; Ernesto Lorenzo, de la Escuela Taurina de Almería; El Albarrete, de la Escuela Taurina de Atarfe; Cid de María, de la Escuela Taurina de Guadalajara; Dennis Martín, de la Escuela Taurina de Almería, y Héctor Morales, también de la Escuela Taurina de Almería.

Los festejos mayores se desarrollarán todos a las 19.30 horas con tres ganaderías de importancia como Fuente Ymbro, Victoriano del Río y Alcurrucen, además de dos toros de María Guiomar Cortes Romao de Moura que serán rejoneados por Diego Ventura, el único ' torero' a caballo que estará en el coso roquetero, aunque formando parte de una corrida mixta el sábado 23.

El viernes 22 de julio recordará un poco a la primera tarde en el coso roquetero en 2002, ya que harán el paseíllo, con reses de Fuente Ymbro, dos de los actuantes aquella tarde como Juan Serrano 'Finito de Córdoba' y Jesús Almería, al que se añade la presencia del también almeriense José Cabrera, que tomó la alternativa el pasado 5 de junio en Vic Fezensac.

El sábado 23 será la corrida mixta con dos toros de María Guiomar Cortes Romao de Moura para Diego Ventura y cuatro de Victoriano del Río para Manzanares y Andrés Roca Rey, en una gran tarde.

La feria de Santa Ana cerrará el domingo 24 de julio con reses de Alcurrucén para Morante de la Puebla, Daniel Luque y Juan Ortega.

Un cartel obra de Castella

El cartel fue descubierto por el diestro francés, que recibió al final de la noche, de manos de Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar, el detalle de una embarcación con el nombre de 'Mi Castella' con el deseo de que «le lleve a buen puerto», como expresó el alcalde roquetero. Pero antes se fueron escenificando poco a poco las sorpresas de una noche mágica al 'calor' del mundo taurino.

Con la conducción amena de Diego Bravo y Juan Gabriel García, transcurrió la velada en el mejor escenario posible, el albero del coso taurino inaugurado el 19 de julio de 2002, con el mejor de los hilos musicales, los pasodobles interpretados por la Banda de Música Unión Musical de Roquetas de Mar u otro sonido tan ligado a la tauromaquia como el flamenco que fueron interpretando Salvador Martos, a la percusión; Ángela Cuenca, al canto; Juan David Lázaro, a la guitarra; José Zarzana, al piano, y Alberto Ruiz y Carmen Rubi, al baile. También se contó con la participación del novillero almeriense Héctor Morales y de Ismael Martín Espadas, del centro ecuestre Los Alcornocales, que realizó una exhibición ecuestre a lomos de 'Luna'.

Encabezados por el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, que estuvo acompañado en la mesa presidencial por los concejales José Juan Rubí y Juan José Salvador, Ruiz Manuel, Sebastián Castella y Katia Sol, las primeras palabras las dirigió el diestro y artista francés como autor del bello cartel efectuado con arena de la plaza de toros de su ciudad natal. «Es un orgullo estar aquí y estoy muy agradecido por haber contado conmigo en este caso como artista». Se sinceró al decir que «cuando sonó la música me emocioné. Echo tanto de menos vestirme de luces...», para luego asegurar que dejar su huella en Roquetas «es un gran orgullo como también estar con los personajes con los que estoy en ese paseo».

Ruiz Manuel, asesor taurino del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y cabeza visible de la organización de la Feria, deseó que lo de anoche fuese «el pistoletazo de salida de la nueva normalidad y de la nueva normalidad taurina». Han sido meses de dedicación y trabajo que fundamenta «en la suerte de tener un ayuntamiento y un alcalde tan pro a los festejos taurinos como a otras muchas cosas y normalizar la manera que se normaliza y se potencian los toros desde esta preciosa ciudad». El torero almeriense, que ha apartado los trastos por ahora, no puso excusas al respecto de la organización que asume «con la máxima responsabilidad», argumentando que «cualquier gestión la he hecho pensando en el Ayuntamiento, en la afición de Roquetas y en la diversión, y hecha con la responsabilidad de que lo pasen de la mejor manera posible, en la plaza y disfrutando de los mejores toreros, los mejores carteles y la conjugación de las mejores tardes de toros».

Manuel Ruiz, que dijo ser un eslabón más de un «gran equipo profesional capitaneado por el alcalde, por Pepe Rubí y María del Mar López», quiso recordar que «este año se ha tirado la casa por la ventana, se ha decidido echar para adelante tres festejos mayores», mostrando su agradecimiento al hecho de que el Ayuntamiento apueste por toreros de la tierra. «Me congratula que un alumno de la Escuela Taurina se presente en la plaza de toros de Roquetas, del mismo modo que la presencia de Jesús Almería».

Puso hincapié en la elección del ganado, «seleccionado uno a uno pesando en todos los aficionados y los que acuden a la plaza. Son tres corridas en las que hay diversidad de encastes». Así explicó que «Fuente Ymbro es una ganadería muy importante, con carácter, con toros con personalidad y todo lo que se hace en el ruedo tiene una gran importancia». A las reses de Victoriano del Río la calificó de «top, no para de indultar toros y todos los toreros quieren torear esa corrida»; los de Guiomar serán para un torero a caballo que es el que en mejor momento se encuentra. Por último, alabó el gesto de Morante de la Puebla. «Ahí empecé a hacer la feria. El año pasado se dedicó a hacer gestas con distintos encastes y pensé si le podía apetecer una corrida de Alcurrucén, cuando dijo que sí el resto del cartel no fue muy difícil».

El acto lo cerró el anfitrión, Gabriel Amat, advirtiendo que Roquetas es el municipio que más crece en habitantes en los últimos veinte años, afirmó que el coso salinero «es una plaza importante hecha entre todos». Por eso reconoció el trabajo de la Peña Taurina de Roquetas para «ir aumentando el éxito que todos pretendemos. El Ayuntamiento intenta hacerlo lo mejor posible, pero para eso tenemos que tener personas como Ruiz Manuel o las personas que le ayudan. Nosotros, por mucho que queramos, no lo podríamos hacer mejor». Para Gabriel Amat, la decisión de hacer la plaza fue «valiente» porque no solo se dan toros, «va a ser un año importante y no ha sido fácil organizar todo» en un municipio del que ensalzó «el cariño hacia todas las personas que vienen a Roquetas», deseándole a todos una feria taurina que «será importante».