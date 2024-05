La Ruta 'Almería Emplea' concluye con más de 650 entrevistas en seis días

La Ruta ‘Almería Emplea’ ha puesto el broche de oro hoy en su quinta y última parada en el municipio de Olula del Río. Antes de comenzar la ruta el pasado día 6 de mayo, ya estaban todas las citas previas cerradas para la mayoría de las paradas ante la gran demanda de posibles candidatos y candidatas, aunque se ha atendido a todas las que han acudido sin cita previa. Y así se plasma en los datos: más de 650 personas entrevistadas, de las que siete han sido contratadas en directo durante las paradas.

Después de recorrer la provincia durante dos semanas (dos días en Almería capital y después en El Ejido, Adra, Huércal-Overa y Olula del Río), el autobús acondicionado para realizar las entrevistas personales a los candidatos y candidatas ha efectuado hoy su última parada para cubrir 280 puestos de auxiliar de Ayuda a Domicilio. Hasta Olula del Río se ha desplazado Francisco G. Bellido, delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería, quien ha explicado que “hoy estamos en mi pueblo porque aquí termina esta ruta del empleo en la que se está buscando auxiliares de ayuda a domicilio, pilares básicos que van a atender a nuestro mayor tesoro: personas mayores y dependientes”. Bellido ha recordado que en Almería “hay más de 12.000 personas atendidas por los diferentes servicios de Ayuda a Domicilio y por eso hay que buscar siempre a los mejores, porque para esa labor de atenderles y darles ese cariño especial, tienen que ser personas especiales. Felicito a Atende por esta iniciativa”.

Contratación in situ

Una nueva auxiliar de Ayuda a Domicilio que entrará a formar parte del equipo de Atende es Raluca Stoica. La técnica de Selección que le estaba haciendo la entrevista personal, tras valorar su currículum, le anunció esta mañana que “ya tienes un puesto de trabajo. Enhorabuena”. Raluca llevaba un año sin trabajar y se había formado como auxiliar de Ayuda a Domicilio en Cruz Roja: “soy muy empática, tengo mucha paciencia y creo que ayudar a una persona mayor es una gran satisfacción”, ha asegurado emocionada. “Lo que ellos me puedan dar a cambio, como un abrazo o un apretón de manos me llena por dentro. Cuando veía a las auxiliares con el uniforme de Atende soñaba con uno y hoy me lo han dado. El sueño se ha hecho realidad”.

Firma de convenio

La colaboración público-privada es imprescindible para poder ofrecer una solución real de empleo en Almería. Conscientes de esta necesaria unión, esta misma mañana se ha firmado el último acuerdo de colaboración entre Antonio Martínez Pascual, alcalde de Olula, y Diego López Sánchez, gerente de Atende en Almería, para promover la inserción laboral de personas desempleadas, especialmente de aquellas pertenecientes a colectivos vulnerables, y dar respuesta a las necesidades de personal cualificado que tiene la empresa. “El convenio que hemos firmado hoy, como los anteriores con otros ayuntamientos, Diputación y Junta de Andalucía, es porque entendemos que el servicio de Ayuda a Domicilio es de todos y tratamos de ayudar a las personas mayores”, ha asegurado Diego López. “Además, creamos empleo porque queremos hacer una sociedad mejor”, ha concluido. Por su parte, el alcalde de Olula del Río ha resaltado que “estamos de enhorabuena porque termina aquí esta ruta de Atende para dar oportunidad a las personas que necesitan empleo pero que también servirá para mejorar un servicio tan importante para los que nos han dado la vida, para que estén bien atendidos y eso lo consiguen las auxiliares de Ayuda a Domicilio”.