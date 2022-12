Serón inicia el proceso de cesión del Parque Forestal de Las Menas para darle vida

El alcalde Serón, Manuel Martínez Domene, ha solicitado a la Junta de Andalucía la cesión gratuita por un plazo de 50 años de los inmuebles situados dentro del Parque Forestal de Las Menas para darles un uso cultural y turístico. Se trata de espacios públicos en los que en 2008 se invirtieron 3 millones de euros para su rehabilitación, pero que en algunos casos, como en la denominada Casa de Los Técnicos, nunca llegaron a ser equipados para el fin destinado. Pese a la inactividad, el Ayuntamiento mantiene las instalaciones y pretende que ese coste no se convierta en un pozo sin fondo ni sentido, por lo que pide asumir la gestión para su puesta en valor y abrirlos al público. La oposición, en el pleno municipal, representada por el PP, se ha opuesto a la medida que, no obstante, ha salido adelante con los votos de los concejales del PSOE que ostentan la mayoría absoluta.

Martínez Domene no quiere convertir esta postura en un frente de polémica en Serón y así ha señalado que “no voy a entrar en valoraciones sobre la posición de la oposición o su errónea interpretación de la lealtad al anteponer los intereses de las siglas de un partido a las necesidades de Serón, pero soy persona de consensos y espero que de una u otra manera sumen al proyecto con el mínimo exigible, que no es otro que abstenerse de poner piedras en el camino. Las Menas es un bien de todos, de nuestra historia, y no puede seguir siendo una inversión pública ociosa, sin uso, sino que debemos convertirla en motor, en atractivo, en el motivo porque valga la pena venir a conocer todo lo demás que puede mostrar Serón al visitante”.

El uso al que se prevé destinar los inmuebles es, en general, a equipamiento cultural, turístico y parque público. Así la Casa de Los Técnicos, que en un principio fue rehabilitada como centro de interpretación de la historia natural y biodiversidad de la Sierra de Los Filabres, nunca llegó a dotarse como tal, y ahora se le quiere dar uso como equipamiento cultural.

Las Menas, el antiguo poblado minero que conserva aún elementos arquitectónicos de enorme valor, ha sido concebido para segunda vida como complejo multifuncional destinado a impulsar el desarrollo rural sostenible de los pueblos situados en el norte de la provincia, un plan que nació precisamente del consenso entre ayuntamientos como el de Serón y la propia Junta de Andalucía.

Dos edificios rehabilitados

En estos momentos, el Parque Forestal de las Menas consta de dos edificios rehabilitados, la Casa del Director convertida en centro de interpretación geo-minero que estuvo abierto hasta el año 2020, y la llamada Casa de los Técnicos, acondicionada como centro de interpretación, nunca abrió al público. Adicionalmente, se creó una superficie aproximada de una hectárea de parque y jardines, donde se plantaron especies arbóreas autóctonas y junto a ellos el edificio denominado Casa del Delineante que el Ayuntamiento de Serón quiere reabrir como albergue. En el informe técnico remitido a la Junta de Andalucía en Almería se advierte que, “con el tiempo, se viene observando que estas instalaciones no sólo no están siendo explotadas si no que no se les realiza el necesario mantenimiento, lo cual está suponiendo un deterioro de las mismas.

El poblado minero de Las Menas fue adquirido por la Junta de Andalucía en el año 1983, y a partir de esa fecha se han sucedido una serie de actuaciones dirigidas a su mantenimiento, y en algunas edificaciones se han realizado inversiones para dotarlas de un nuevo uso.

En los años 90 se rehabilitaron varios edificios para uso turístico, poniéndose en marcha un camping, un aparta-hotel y servicios auxiliares de éste.

Sendero colgante

En el plan ideado por Juan Martínez Domene, como alcalde de Serón, se va a más allá de la mera petición de cesión de uso por 50 años a la Junta de Andalucía, ya que aprovechando el impulso de los fondos NextGeneration de la UE gestionados por el Gobierno de España, ha sido presentada una propuesta para construir un sendero colgante aprovechando el mismo recorrido que en su día realizaban las vagonetas cargadas de mineral entre 1885 y 1968, desde la mina de Las Menas hasta el cargadero de mineral en la estación de ferrocarril de Serón.