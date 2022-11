Sor María Jesús y Rita Navarro lo pregonan a los cuatro vientos

Las pregoneras recibieron su nombramiento con mucha alegría e ilusión. “Nos quedamos sorprendidas, no hemos hecho un pregón en nuestra vida, pero después de hablar con Sor Paqui, que es la titular de la Residencia, y con las trabajadoras, todos dieron su visto bueno. Todo el mundo se puso muy contento y lo acogieron con mucha ilusión” han comentado.

El consistorio renueva la imagen de la Plaza ‘Los Puntos’ a su “mítico grupo de fama mundial”

No han actuado como lo hicieron el año pasado después de no hacerlo desde 2016 en su pueblo, pero están presentes, siempre ha sido y es. ‘Los Puntos’, la banda de referencia la década de los años 70 en el panorama nacional, no está en el olvido. El ayuntamiento ha renovado el espacio el ‘Rincón de Los Puntos” que inauguró en 2021 como homenaje a “nuestro mítico grupo musical de fama mundial”.



El consistorio dio oficialidad al acto “con una imagen mejorada y con algunos de sus integrantes del grupo, en este espacio más acorde al reconocimiento que el grupo merece” ha valorado el primer edil de los cuevanos, Antonio Fernández Liria. El rincón está en la calle que lleva su nombre y se ha mejorado con el trabajo realizado por los alumnos del Taller de Empleo quienes ha elaborado unos mosaicos de piedra con el escudo de Cuevas del Almanzora, y también a los alumnos del Ciclo de Soldadura y Calderería del IES Jaroso que ha realizado unas barandillas con el reciclaje de bicicletas. El Ayuntamiento cuevano ha colocado dos cuadros del grupo, de sus integrantes de inicio y de los actuales, y también una placa muy especial con una forma de vinilo.“ La plaza de ‘Los Puntos’ nos susurra ya las notas y letras de canciones que media España tararea en cada fiesta. El disco en la pared del rincón de ‘Los Puntos’ hace gala de la magnífica composición de esta plaza que nos suena a ‘Cuando salga la Luna’”, ha valorado el alcalde quien invita a “disfrutar de este magnífico espacio de nuestro pueblo con la esencia más puntera”, en un guiño cómplice.