El TSJA abre plazo de 15 días para encontrar Juez Sustituto en Mojácar

La Sala de Gobierno del Tribuna Superior de Justicia de Andalucía ha aprobado conceder un plazo de 15 días para que los interesados en cubrir la plaza de Juez de Paz Sustituto de Mojácar puedan presentar sus solicitud ante este órgano. El plazo comenzó a correr el pasado 24 de noviembre. Los interesados han de hacer constar sus datos personales, pero sobremanera la profesión u oficio a se dedique en la actualidad. Los requisitos para ejercer pasan por ser español, mayor de edad, carecer de condena alguna por delito y no poseer causas de incapacidad o imposibilidad de ejercer las funciones judiciales.

Los jueces son elegidos por la mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten y son nombrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia por un periodo de cuatro años. Prestan juramento ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción y cesan como los jueces de carrera.

Los Juzgados de Paz son servidos por personas que no pertenecen a la carrera judicial -no son licenciados en Derecho, a diferencia del resto de los órganos judiciales existentes en España. Así, pueden ser nombrados jueces de paz, tanto titular como sustituto, quienes reúnan los requisitos establecidos en la Ley para el ingreso en la carrera judicial, y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.

Este servicio existe en cada uno de los municipios donde no hay Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. En la provincia de Almería, hay 95 Juzgados de Paz distribuidos entre 8 Partidos Judiciales. A saber: Almería; Berja; El Ejido; Purchena; Huércal Overa; Vélez Rubio; Roquetas y Vera. El Juez de Paz de Mojácar pertenece al Partido Judicial de Vera junto a Antas; Carboneras; Cuevas del Almanzora; Bedar; Garrucha; Los Gallardos; Lubrín y Turre.

En la provincia hay una docena de Juzgados de Paz que están atendidos por una treintena de funcionarios de la Administración de Justicia y que prestan servicio a más de 164.000 personas. El listado incluye los municipios de Adra; Albox; Canjáyar; Carboneras; Cuevas de Almanzora; Garrucha; Huércal de Almería; La Mojonera; Mojácar; Níjar, Pulpí y Vícar,