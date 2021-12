Vera reunirá a las mejores canteras de baloncesto para empezar el año

Vuelve el mejor baloncesto formativo al Pabellón de Deportes Blas Infante de Vera. El municipio levantino recupera así la tradición de empezar el año con un torneo sub13 en el que las mejores canteras españolas se dan cita desde 2018 (con la excepción del último año por culpa de la pandemia).

Del 2 al 5 de enero de 2022 se celebrará el IV Torneo Nacional de Baloncesto U13 en el que estarán los mejores equipos: Real Madrid Baloncesto, Valencia Basket Club, F.C. Barcelona, Club Joventut Badalona, Unicaja Baloncesto, C.B. Canarias y Coosur Real Betis Baloncesto SAD, además del anfitrión, el C.B. UPLA (Unión de Pueblos del Levante Almeriense).

Si la pandemia no lo evita, los aficionados al deporte formativo podrán volver a ver sobre el parqué veratense a las futuras estrellas del baloncesto nacional. En las ediciones anteriores, este torneo no solo sirvió como evento deportivo de primer nivel, sino que atrajo a cientos de personas, familiares de los jugadores, para pasar unos días disfrutando del clima benigno de la localidad.

El torneo se presentó este miércoles por la mañana en el ayuntamiento de Vera, con la presencia del la concejal responsable del área de Presidencia, Carolina Pérez, y los responsables del Club Baloncesto Unión de Pueblos del Levante Almeriense (C.B. UPLA), Diego Rodríguez y Diego Martínez.

La edil veratense, Carolina Pérez, ha agradecido a Diputación su apoyo para la celebración de este evento deportivo y ha destacado el papel del principal patrocinador, la Fundación Unicaja, “pues gracias a ellos y a su contribución se ha podido consolidar el torneo de Vera como un referente nacional, donde todos los equipos grandes quieren venir”. Del mismo modo, Pérez ha puesto en valor “el gran trabajo del UPLA en la organización del torneo que convierte año tras año a la localidad en la capital del baloncesto base a nivel nacional”.

En este sentido, Pérez ha destacado “la gran proyección que esta competición brinda al municipio para promocionarse en toda España”, y ha ofrecido un dato significativo, como es el número de visualizaciones de los partidos de 2020, que fueron retransmitidos por el canal Basket Cantera, la mayor plataforma de baloncesto de formación del mundo, con más de 37.450 espectadores. Este año, nuevamente los partidos serán retransmitidos por esta plataforma.

Desde la dirección deportiva del club, Diego Martínez ha detallado los clubes que participarán en la edición de este año, donde se encuentran las canteras de algunos de los mejores equipos nacionales con el Martínez ha indicado que el formato de este torneo “permite a los grandes clubes afrontar la competición como un pretest para disputar la Minicopa del Rey”, el torneo nacional de categoría infantil más importante de España que se organiza anualmente por la ACB y que disputan ocho de los mejores clubs del país y que este año se disputará en Granada durante el mes de febrero.

El vicepresidente del UPLA, Diego Rodríguez, ha comentado que “para los grandes clubes venir a Vera siempre es muy agradable pues intentamos cuidarlos al máximo con gran hospitalidad, y para nuestros jugadores el torneo se convierte en una experiencia increíble y única, que les hace mucha ilusión, y también para los padres que disfrutan casi más que los hijos”.

Programación de partidos

Los partidos se disputarán desde el domingo 2 de enero hasta el miércoles 5, tanto en horario de mañana como de tarde. La inauguración, el domingo a las 19:00 horas, correrá a cargo del CB UPLA y el Unicaja Baloncesto. Sin duda será una fiesta para los jóvenes del equipo local, que podrán medirse a un clásico.

El lunes 3 de enero se disputarán el Joventut Badalona vs Valencia Basket (9:00), FC Barcelona vs Real Madrid (11:00), CB Canarias vs Real Betis (13:00), Valencia Basket vs Unicaja Baloncesto (15:00), CB UPLA vs Joventut Badalona (17:00), Real Madrid vs CB Canarias (19:00) y Real Betis vs FC Bacerlona (21:00).

El martes 4 de enero jugarán el Valencia Basket vs CB UPLA (9:00), Unicaja Baloncesto vs Joventut Badalona (11:00), Real Madrid vs Real Betis (13:00), FC Barcelona vs CB Canarias (15:00) y después serán las semifinales entre los dos primeros de cada grupo, a las 19:00 y 21:00 horas.

Ya el miércoles 5 de enero se disputará el 7ºy 8º puesto a las 9:00 horas (pista anexa), el 3º y 4º a las 10:00, 5º y 6º puesto a las 11:00 (pista anexa) y la gran final será a las 12:00 horas en el pabellón Blas Infante.