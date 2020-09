Viator entregará ayudas para comprar libros a escolares de 0 a 5 años

El Ayuntamiento de Viator ha resuelto ya la quinta edición de las ayudas municipales destinadas al ‘Fondo Social de Libros Municipal 2020/21’, “consciente de la difícil situación económica por la que atraviesan algunas familias residentes en la localidad y cumpliendo con el espíritu de esta iniciativa que nació con la idea de poder ayudar a esas familias del municipio en estos gastos para la compra de libros de texto en una etapa educativa, de 0 a 5 años, que no es subvencionable por la Junta de Andalucía”, según ha explicado Manuel Jesús Flores Malpica, alcalde de Viator. Estas ayudas permiten que las familias con recursos más bajos no tengan obstáculos económicos para escolarizar a sus hijos en la etapa no obligatoria entre 0 y 5 años de edad.

De este modo, los solicitantes que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria de ayuda podrán adquirir el material escolar, por un importe máximo de 100 euros por niño escolarizado (40 euros más que en la edición del año pasado), en los comercios locales que también participan en esta iniciativa municipal “con lo que también lo que buscamos es favorecer a la economía y al comercio minorista de Viator incentivando la compra de dicho material en las librerías y papelerías radicadas en el municipio y adscritas al programa, máxime tras esta situación generada por la pandemia de Covid-19”, ha destacado Manuel Jesús Flores Malpica.

El alcalde viatoreño ha asegurado que estas ayudas del Fondo Social de Libros cubren un hueco importante en un tramo de edad que hasta ahora no cuenta con ayudas públicas de la Junta de Andalucía, “nosotros, los ayuntamientos estamos para eso, y nuestra obligación es complementar y equilibrar los recursos disponibles desde otras administraciones, velando siempre por el bienestar de nuestros vecinos y fomentando la igualdad de oportunidades, en este caso para que la educación pueda iniciarse desde la fase más temprana” y ha recordado que las ayudas del Fondo Social de Libros “se convocaron por primera vez en Viator en el curso 2015-16”.

Ayudas específicas

Estas ayudas del Fondo Social de Libros se conceden a escolares del municipio y cuyos padres o tutores legales también estén empadronados en Viator. Además, el menor debe estar matriculado en alguno de los centros educativos públicos o privados-concertados existentes en el municipio. Entre otros requisitos, los beneficiarios de esta ayuda municipal han debido acreditar que no sobrepasa unos ingresos máximos, ya que estas ayudas tratan de fomentar la igualdad de oportunidades y velar por las familias con menos recursos disponibles.