Viator tiene un sábado frenético: velada de muay thai y doce horas de música de los 90

El Ayuntamiento de Viator ha organizado para este sábado, 17 de febrero, una intensa jornada en la que el deporte y la música serán protagonistas: una velada de muay thai que arrancará por la mañana con los más pequeños para dar paso por la tarde a los combates de profesionales y un maratón de música de los años 90 y 2000 que comenzará a las cinco de la tarde y se prolongará a lo largo de doce horas.

Y es que Viator ya ha dado sobradas muestras de su gran capacidad para organizar grandes eventos. A nivel deportivo, habrá ocasión de volver a verlo con el Wai Kru Series 2 que se celebrará en el Pabellón Municipal de Deportes a partir de las 18 horas donde se disputarán doce combates. Destaca el encuentro entre Javier Segura y Carlos Campos, uno de los más esperados y donde el almeriense deberá defender su cinturón. El griego Giannis Boukis, tras su pelea contra Yodwidcha, viene a disputar el cinturón WKS a Mehdi Oulichki. Otro almeriense, Alex Robles, luchará contra el canario Alexis Martín por el campeonato de España. Miguel Martínez, el atleta almeriense más laureado, se medirá con el madrileño Carlos Alcaraz y Jesús Siles defenderá su título andaluz ante el cordobés Sergio Alcaide.

De los tres combates de mujeres previstos, el choque entre María del Mar López y Alba García es uno de los más esperados ya que se disputan el título andaluz profesional de K1.

“En Almería hay un gran nivel y Viator con la organización de este evento da la oportunidad a todos los aficionados de la provincia a poder verles en una jornada apasionante que estamos seguros colmará las expectativas de todos los seguidores de este deporte”, adelante el alcalde, Manuel Jesús Flores Malpica.

Además, por la mañana a partir de las 10 horas, y en el mismo escenario, los más pequeños y amateurs de toda la provincia debutarán en combates amistosos. En este caso será una gala benéfica, con lo que los 5 euros de la entrada se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer Junta Local de Viator.

Música de los 90

En paralelo, a partir de las 5 de la tarde, el Espacio Escénico Adolfo Suárez abrirá sus puertas para dejar pasar a la música de los años 90 y 2000. Radio Hits 90´S Viator contará con actuaciones en directo para los más nostálgicos que podrán disfrutar de los sonidos del pasado a lo largo de doce horas. Entre los catorce artistas que subirán al escenario se encuentran Marian Dacal, cantante del famoso ‘flying free’; Eva Martí y su ‘fly on the wings of love’; New Limit, autora de ‘Smile’; Just Luis y su ‘American pie’ además de Rebeca Moss.

En este maratón de música también habrá hueco para los DJs tanto nacionales como Javi Boss y Chumi Dj, como los almerienses, y por primera vez en su pueblo, los viatoreños Dj Mikel y Sori Dj.

“Este evento musical ya es, antes de celebrarse, un éxito porque todas las entradas se encuentran agotadas desde hace un mes. Se trata de una primera edición que estamos seguros, por esta buena acogida, que va a repetirse y tendrá continuidad en el tiempo”, explica Flores Malpica.

Radio Hist 90´S Viator tendrá además muchas sorpresas y cuenta con servicios como guardarropa o zona de comidas. Además, desde el Ayuntamiento se aconseja acudir con tiempo y aparcar en la zona de la Avenida 11 de Marzo.