La aventura 'Viral Zombie' de Albox goza de una gran afluencia de participantes

El pasado sábado 27 de enero los zombies invadieron las calles de Albox. La afluencia era impresionante. Y no precisamente de zombies. Más bien de los albojenses y vecinos del municipio que salieron a las calles a disfrutar de una experiencia única. Esa noche, Albox gozó de un grandísimo ambiente.

Durante la noche del sábado se celebró el real game 'Viral Zombie' que hizo que la localidad de Albox se convirtiera durante unas horas en una aventura apocalíptica donde la gente que quiso ser partícipe de este evento debía luchar por su supervivencia.

El juego dio comienzo a las 23:00 horas y terminó aproximadamente a las 05:00 de la madrugada del domingo. Seis horas en la que los participantes inmersos en esta aventura tuvieron que huir de los zombies y resolver distintas pruebas marcadas en el mapa para reunir todos los sellos.

En el curso de este evento recreativo y de interpretación los participantes se encontraron con personas caracterizadas que portaban armas simuladas para crear una experiencia lo más real posible. Los grupos tenían que organizar una estrategia para poder resovler las pruebas y evitar ser 'infectados' por los zombies. Aunque si un personaje caracterizado te 'infectaba', te eliminaba del bando de los particpantes y podías unirte a ellos como un zombie más.

La actividad estaba incluida en el programa 'diviértete sin alcohol' por lo que la intención de este real game era hacer que los jugadores disfrutaran de una noche de sábado distinta a lo que comunmente estamos acotumbrados, conviviendo y divirtiéndose lejos del consumo de bebidas alcohólicas.

No ha sido la primera vez que se celebra una actividad de este estilo en Albox. De hecho, esta ha sido la tercera edición de un real game similar a este. Ya se había hecho anteriormente pero siempre con pruebas distintas para no caer en la monotonía. Al tratarse de una actividad que no se realiza en otros municipios, se esperaba que gente de pueblos vecinos también se desplazaran para pasar una noche de sábado distinta. Y así fue que, tanto albojenses como personas de localidades vecinas, pudieron disfrutar de esta apocalíptica aventura.