Virtudes Pérez: “No hemos pensado aún en el nombre de la residencia”

Virtudes Teresa Pérez Castillo es la alcaldesa de Las Tres Villas desde 2005, aunque su vinculación a este consistorio comenzó dos años antes cuando ejerció las funciones de la Concejalía de Asuntos Sociales en representación del Partido Socialista. A sus 58 años, esta mujer cariñosa y cercana, apoyada con su voto por 305 de los 569 vecinos del censo escrutado en las elecciones de mayo de 2019 y 6 de los 7 escaños en liza, admite a Diario de Almería que el culto y procesión a la patrona de Doña María, Santa Teresa, y a su copatrona, la Virgen de los Remedios, “me emociona”, especialmente a la salida y entrada de las imágenes de la Iglesia Parroquial. Y es que, como ella misma descubre, “vivo las cosas con mucha intensidad y me emociona mucho”.

–¿Cómo marchan las fiestas?

– Muy bien, con mucha gente , sobre todo con muchos niños, y sin ningún problema, como tiene que ser y es lo deseable. El programa del lunes y martes, los dos últimos días, cambia y se honran a Santa Teresa de Jesús, que es la Patrona, y a la Virgen deLos Remedios, copatrona, con sendas misas y procesiones en su honor. No hay diferencias. Los vecinos sienten la misma fe. Se viene haciendo así desde hace muchos años y mantenemos las costumbres.–¿Quienes disfrutan de estos festejos?– Los vecinos de Las Tres Villas, vecinos de los pueblos cercanos y también doñamarienses que residen en Cataluña desde que decidieron marcharse en busca de trabajo y un futuro mejor. También otras familias, largas, que emprendieron rumbo a la provincia de Cádiz, y vuelven para reencontrarse con sus seres queridos o amigos de la infancia. Ya llevan unos días por aquí y se les recibe con mucho cariño. Muchos ya no están entre nosotros y ahora son sus hijos y nietos quienes no han perdido sus raíces y nos visitan durante estas fiestas.

–El programa de este año no presenta la designación pública de hijo predilecto.

– En Agosto, durante las fiestas de Ocaña, declaramos hijo predilecto a Bernardo Castellano López, catedrático del Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmurologia en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. El año pasado, reconocimos como tal a AntonioLao, vecino de nuestro pueblo y Director de Diario de Almería quien además, ejerció de pregonero. Antes lo fueron Antonio Pérez Lao, presidente de la Fundación Cajamar y ex presidente de esta entidad bancaria. Y Manuel Lao, ya ex presidente de Cirsa, uno de los líderes mundiales en la actividad del juego y ocio y la primera compañía española del sector.

–¿Hijo adoptivo o predilecto?

– Tenemos que hacer una ordenanza municipal y aprobarla en Pleno, porque ahora no tenemos contemplado esta doble cualidad. El título de hijo adoptivo es el que se otorga en quienes, no habiendo nacido en el municipio, hayan destacado de forma extraordinaria por cualidades o méritos personales o por servicios prestados en beneficio u honor del Municipio. Y el hijo predilecto es el que concede a quienes han nacido en el municipio que se lo otorga.

–La futura residencia municipal es el proyecto estrella de su mandato y el de la historia moderna de Las Tres Villas ¿Cuál es su realidad actual?

– Las obras van a un ritmo de vértigo y ya ha dejado de ser un proyecto. Esperemos que para las fiestas de Doña María de Octubre 2020 podamos proceder a su inauguración, con la ayudad de Santa Teresa.

– ¿Cómo se va a llamar ?

– No lo hemos pensado aún. De momento, su nombre es del Residencia de mayores y gravemente afectados. Contará con 88 camas y podrá venir gente de otros municipios.

– ¿Cuáles serán sus cuotas?

– Hasta que la Junta de Andalucía no la certifique, no se podrá saber. Nosotros esperamos que las 88 plazas sean concertadas. Hemos tenido una primera reunión con la Junta y hemos solicitado otra para informar sobre el estado de las obras. Su construcción se costeará con fondos propios del Ayuntamiento, con cargo a un contencioso-administrativo sobre la compensación económica del parque eólico que ganamos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en junio de 2015.