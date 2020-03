Albox celebra su XII Certamen Nacional de Música de Cámara con un gran éxito

El pasado sábado 7 de marzo tuvo lugar el 'XII Certamen Nacional de Música de Cámara', como primer acto del Festival Nacional de Arte Primavera-Albox 2020.

La gala dio comienzo a las 19:00 horas en el salón de actos ‘Federico García Lorca’ de Albox con unas palabras de bienvenida de la gestora cultural y encargada de la puesta en marcha del festival Mónica Jiménez, seguido de unas palabras de apoyo y difusión del arte en Albox y en la provincia de Almería por el alcalde Francisco Torrecillas y Manuel Guzmán de la Roza, diputado del Área de Cultura y Cine de la Diputación de Almería.

Los participantes del certamen de este año han sido: ‘Quarte Lowbrass’ (Almería), formado por José Antonio Lozano (trombón), José Antonio Parrilla (trombón), Ismael Cabezas (tuba), y Juan José Sánchez (bombardino), que interpretaron Sonata de Daniel Speer y Suite Parisienne de John Flenesk.

El siguiente cuarteto en subir al escenario del García Lorca fueron los salmantinos ‘Synthesé Quartet’, cuyos los componentes Raúl Flox (saxofón barítono), Javier Valero (Saxofón soprano), Ángela Romera (Saxofón alto), e Ismael Arroyo (saxofón tenor), interpretaron Songs for the coming day VIII (the soul is here for its own joy), David Maslanka y Quatuotpour saxophones III Mov de Alfred Desenclos.

El tercer grupo compuesto por instrumentos de cuerda y llegados de Murcia fueron ‘AC&C Plectrum’ formado por Carmen María Mateo (guitarra), Ángela Pérez (instrumentos de púa), y Cristina Navajas (instrumentos de púa), que interpretaron a los asistentes, Thema and Variations from “Weaving girl” de Yasuo Kuwahara y Villarejo Suite de Pedro Chamorro.

Cerrando este certamen actuó el ‘Trio de Flautas Euterpe’ de Granada, grupo formado por Manuel Alejandro Recena (flauta, flauta alta), Alba García (flauta, piccolo), y María Dolores Valverde (Flauta), interpretando Flûtes en Vacances de Jacques Castérède y Birds de Herman Beeftink.

Para finalizar el certamen, los alumnos del Conservatorio ‘Emilia Peña’ de Albox Andrea Gallego, Alberto Narcis y Rocío Berbel tocaron algunas piezas musicales correspondientes de distintos estilos de música clásica de los que estudian en este conservatorio albojense.

El primer premio dotado con 1.000 euros, obsequio y formación en música de cámara, fue para Synthèses Quartet de Salamanca, y el segundo premio dotado con 500 euros, obsequio y formación en música de cámara, fue para Trio de Flautas Euterpe de Granada.