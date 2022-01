Zurgena volverá a viajar en tren por la Vía Verde

El Valle del Almanzora tiene un importando pasado ligado con la línea de ferrocarril. No en vano el denominado Ferrocarril del Almanzora que unía las ciudades de Murcia y Granada y que atravesaba la comarca Fue inaugurado en 1885. Hasta la nacionalización por parte del Estado, a favor de RENFE, fue construido y explotado por la empresa de capital inglés The Great Southern of Spain Railway Company Limited. Las principales mercancías que transportaba eran esparto, mineral de hierro y mármol de las cercanas canteras de Macael y atravesaba municipios como Arboleas, Albox, Tíjola, Purchena, Fines, Cantoria o Zurgena.

Y precisamente en este último se está trabajando por parte del Ayuntamiento y conjuntamente con la Asociación ‘Amigos del Ferrocarril de Zurgena’ en un proyecto que contempla la recuperación de la infraestructura ferroviaria de la Estación de Ferrocarril de Zurgena, las vías de la estación, la placa giratoria, el cocherón de locomotoras, la reconstrucción de los talleres de mantenimiento ferroviario y la creación de una escuela de formación técnica en temas relacionados con el ferrocarril y el patrimonio industrial y un museo del ferrocarril en la terminal de pasajeros, así como de un tendido de vía sobre la antigua traza de la línea Baza – Lorca para exhibición de material ferroviario histórico.

Este proyecto se encuentra muy avanzado en su ejecución, estando muy avanzada la restauración de la nave de carga y muelle de mercancías (actualmente se esta terminando la restauración de la solería original a base de losas de mármol de travertino) así como la primera sala del museo y muy avanzadas la recuperación de la playa de vías, de la placa giratoria, la restauración de la báscula de pesaje de vagones de mineral e instalaciones de los talleres de mantenimiento (los cuales cuentan ya con una sección operativa en las antiguas instalaciones la CAMPSA anexas a la estación de tren).

Desde el Ayuntamiento se informa que se está trabajando conjuntamente con la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora para el tendido de una vía férrea dentro de la Vía Verde del Almanzora, en una primera fase desde la estación de Zurgena hasta el municipio de Arboleas, que permita hacer circulaciones de trenes históricos con material original de cara a potenciar el turismo de interior.

Para ello, el Consistorio ha solicitado a la Fundación de Ferrocarriles Españoles, división encargada del Patrimonio Ferroviario Histórico del Ministerio de Fomento, la cesión de varias unidades de locomotoras y coches de pasajeros para proceder a su restauración y puesta servicio.