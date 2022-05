Ismael Gil: "A los abruceneros nos gustan las buenas orquestas y las buenas fiestas”

Ismael Gil Salmerón es uno de los rostros del relevo generacional que se ha practicado entre los representantes municipales de Almería. De hecho, sus 30 años le sitúan como el segundo alcalde más joven de la provincia, sólo por detrás de Valentín Martín, primer edil de Fondón y compañero de militancia en el Partido Socialista, que es tres días más joven que él.

El alcalde de los abruceneros/as salió elegido en las municipales de 2019 y las de esta edición serán sus primeras fiestas patronales bajo la condición de alcalde, dado que la pandemia obliga a la suspensión de las dos anteriores.

- ¿Cómo afronta estos sus primeros festejos?

-Con mucha ilusión porque ya podemos hacer cosas. Desde el equipo municipal de gobierno hemos puesto toda la carne en el asador porque la gente se lo merece y es el momento de juntarnos y celebrarlas después de tanto tiempo de confinamiento y de soledad, en otros casos.

-San José se recuerda y festeja el 19 de marzo, pero en Abrucena se celebra en Mayo. ¿A qué obedece esta decisión?

- Abrucena es un pueblo olivarero, destacando la variedad picual, desde la época romana. Los vecino siguen cogiendo sus aceitunas como antes. Las fiestas son el segundo sábado del mes de mayo y lo son en esta fecha porque es cuando terminaba la cosecha y la gente se había hecho con unos dinerillos y tenia la posibilidad de gastar durante los festejos. En Marzo ha llegado incluso a nevar, pero no ha sido las condiciones climatológicas las que están detrás de esta fecha.

- Las previsiones hablan de ausencia de mal tiempo y de lluvia.

- Si va a hacer buen tiempo y esa circunstancia, el programa de actos y las ganas sientan las bases para vivir una grandes fiestas y la reconquista de la normalidad.

- ¿Y cómo son las fiestas?

- Son unas fiestas tradicionales. A los abruceneros nos gustan unas buenas fiestas con buenos conjuntos musicales y que las orquestas no terminen antes de que la gente se canse.

- ¿Hay novedades?

- Hemos mantenido la tradición porque no hemos querido hacer grandes cambios. Pero le hemos dado una vuelta al Concurso de Vinos con un toque de profesionalidad, Así, hemos reunido a un jurado con experiencia y que sabe lo que son estos concursos porque ha estado en otros. El número de participantes será de 40. Abrucena es un pueblo agricultor, vinculado al sector primario por la producción de quesos, premiados a nivel andaluz, aceite de mucha calidad y también por la producción de vinos donde destaca la Bodega Lauricius con una producción artesanal.

- No se entiende unas fiestas de Abrucena sin un festival tau rino y este año hay dos.

- Si el sábado 21 estarán los novilleros Manuel Casado y Víctor Cerrato, y el domingo 22, torearán Carlos Gil ‘Riberita de Codo’ y Miguel Serrano, y la rejonadora Rocio Arrogante. Creo que van a ser dos novilladas que van a dar que hablar a nivel provincial y creo que a los abruceneros, que les gustan los toros, lo van a poder disfrutar.

- ¿Qué representa San José y la Traida del Santo, en Abrucena?

- Hay mucha devoción al Santo Patrón y también promesas. Hay gente que va de rodillas y otros descalzos durante la procesión. Se viven muchos momentos emotivos y este año, será aún más después de dos años de parón. Los vecinos cumplen con San José y San José cumple con ellos.

- Lejos de Abrucena, en la localidad barcelonesa de Terrasa, donde reside una amplia colonia de abruceneros/as, ya la han festejado a San José.

- Si lo hicieron en el Puente del 1 de Mayo. Debido al COVID, yo no he podido ir a festejar con ellos. Sé que se vive con mucha alegría y emoción. Los abruceneros/as, cuando nos miramos a los ojos, sabemos cuáles son nuestras raíces. Allí hay muchos abruceneros, es posible que más que aquí.

- ¿Quién es el pregonero 2022?

- César Nieto Salmerón. Entró en el Ayuntamiento de Abrucena en los últimos años de la Dictadura y se ha jubilado a los pocos días de que yo saliera elegido alcalde. No es del pueblo, pero es un hijo adoptivo y un abrucenero más. Me ha dado muchos y buenos consejos. Se lo merece.

- ¿Qué relación con las fiestas tenía Vd. antes de ser alcalde?

- No soy muy taurino, pero iba a los toros y saltaba a las vaquillas. Después me daba una vuelta por el cochecitos. Me gustan las fiestas de mi pueblo y echaré en falta esos momentos.