El Ayuntamiento de Tabernas, a través de la concejalía de Educación, ha reforzado el proyecto para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como para la atención al alumnado inmigrante. Para ello, se han intensificado las actuaciones para los estudiantes que presentaban una alta probabilidad de abandono, estando en contacto directo con las familias para conseguir la correcta integración en el sistema educativo con motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

“El cierre de los centros y la suspensión de las clases ha llevado a implantar métodos de trabajo telemáticos, generando unas necesidades para las que muchas familias no están preparadas, ni a nivel de manejo ni económicamente. A los alumnos más necesitados, tanto el colegio como el instituto les ha facilitado ordenadores portátiles y desde el Ayuntamiento hemos repartido tarjetas prepago para los que económicamente no pueden acceder a internet. Además, a través del Agente Tutor (Policía Local) se ha procedido al reparto de tareas en papel”, ha explicado la concejal de educación de Tabernas, Inmaculada Rodríguez.

Este proyecto, coordinado por el consistorio, está siendo desarrollado por una técnica en colaboración con las delegadas de cada clase de los centros educativos. Se han analizado los casos de cada familia, realizando asistencia telefónica para su adaptación a los medios digitales, como altas en la plataforma iPasen y en todas aquellas cuestiones de manejo para facilitar la realización de las tareas y su entrega por medios digitales.

Recientemente, la concejal de Educación del Ayuntamiento de Tabernas mantuvo una vídeo reunión con todos los agentes participantes en la prevención del absentismo escolar, donde estuvieron presentes las directoras del colegio y del instituto, el agente tutor, educadoras de los Servicios Sociales Comunitarios Filabres-Alhamilla, técnico de absentismo y técnico del centro Guadalinfo. “La casuística es muy variada, desde alumnado que no tiene interés por estudiar, padres y madres que al estar trabajando no pueden controlar la realización de las tareas de sus hijos, analfabetismo digital y aquellos que no cuentan con medios para poder conectarse. Nuestro objetivo es ayudarles a superar estas carencias, con charlas informativa y vídeo tutoriales, una atención necesaria para poder mantener la educación de sus hijos”, indica Inmaculada Rodríguez.

Todas estas medidas para luchar contra el abandono escolar y a favor de la integración de todos los alumnos por parte del Ayuntamiento de Tabernas se mantendrán mientras que los centros educativos continúen cerrados en periodo escolar. El objetivo es que ningún alumno se quede atrás, que la brecha social y digital de las familias más vulnerables afecte lo menos posible a las situaciones de sus hijos en esta complicada situación.