Adra lidera un proyecto educativo europeo para la conservación del medioambiente

La ciudad de Adra ha recibido, este lunes, a una treintena de estudiantes y profesores europeos, de la mano del proyecto ERASMUS+ KA229 'Greener together, greener for our planet', coordinado por el IES Gaviota. Este grupo de estudiantes bilingües de Italia, Bulgaria, Turquía y Rumanía han llegado a la ciudad para seguir profundizando en la conservación del medioambiente y, en concreto, en la contaminación del aire. Durante esta semana, conocerán el patrimonio histórico, cultural y gastronómico de la ciudad milenaria, además de disfrutar de otras actividades extraescolares, como la visita a algunos pueblos de la Alpujarra de Granada y la ciudad de la Alhambra.

En el acto de bienvenida, que ha tenido lugar en el patio de este centro educativo, el alcalde ha destacado “la buena labor del IES Gaviota”, coordinador de este proyecto “tan importante” que ayuda a concienciar a los estudiantes en el cuidado del planeta, un aspecto “vital”, ya que como ha subrayado Cortés “no sólo el futuro, el presente también está en manos de los más jóvenes”. En este sentido, el primer edil ha agradecido al IES “su implicación” en el desarrollo de iniciativas en pro de la sostenibilidad, que es uno de los pilares fuertes del equipo de Gobierno de Manuel Cortés. “Nuestra gestión diaria tiene siempre en cuenta el hacer de Adra una ciudad cada vez más eficiente y sostenible”.

Cortés ha deseado a los alumnos y profesores una semana “agradable” en la ciudad, llena de experiencias “de las que no se olvidan nunca”. Convencido de que se llevarán, a sus respectivos países, un buen recuerdo de la ciudad milenaria, el alcalde ha aprovechado para poner en valor el rico patrimonio cultural, histórico y gastronómico de esta localidad del Poniente almeriense, de la que, sin duda, su mayor tesoro es “su gente”, ya que los abderitanos y abderitanas “son muy buenos anfitriones, acogedores con quienes visitan nuestro municipio, les hacen sentir como en casa”.

Acto de bienvenida con música y baile de Adra

Los alumnos y profesores llegados a Adra han sido también recibidos en el acto de bienvenida, por el director del IES Gaviota, Antonio Montes Sabio, que se ha mostrado orgulloso de que este instituto sea centro coordinador de este proyecto transnacional con el que se profundizará en la “conservación del medioambiente y en la contaminación del aire”, y que, además, “favorecerá bilingüismo” y con el que conocerán “la cultura y el sistema educativo de varios países del continente”. Un acto de bienvenida que ha sido guiado y traducido al inglés, por el coordinador del proyecto, Ismael García, y que ha contado con actuaciones del coro infantil Pedro de Mena y de la Escuela Municipal de Danza ‘Zambra’.

Cabe destacar que, dentro de esta iniciativa, que en palabras del coordinador “es un proyecto de formación acreditado”, un grupo de media docena de alumnos y alumnas, acompañados de dos profesores del IES Gaviota, han viajado ya a Blaj (Rumanía) y Sliven (Bulgaria), y en marzo tienen previsto desplazarse a Módica (Italia) y, en mayo, a Samsun (Turquía). El proyecto ERASMUS+ KA229 'Greener together, greener for our planet’ está financiado por la Unión Europea y el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación).