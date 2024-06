El Gobierno paraliza la apertura de un hotel de Adra como centro de acogida de inmigrantes

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha informado este sábado que el Gobierno de España ha paralizado la puesta en marcha de un Centro de Acogida para personas Migrantes en un antiguo hostal del municipio, tras recibir una llamada del subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. El primer edil ha recibido con “satisfacción” pero con “cautela” esta noticia porque “nos encontramos en un periodo electoral” y espera que “no se trate de una maniobra política”.

Manuel Cortés ha subrayado que en este asunto “tenemos que ser totalmente transparentes con los abderitanos y abderitanas” y que “al igual que en el día de ayer (por este viernes) informé de la confirmación de la noticia por parte del Gobierno, hoy (por el sábado) quiero trasladar a la ciudadanía que el subdelegado del Gobierno se ha puesto en contacto conmigo para comunicarme que, en este momento, se ha paralizado la decisión”.

"Sin explicaciones"

No obstante, el primer edil ha insistido en que “al igual que desde el Gobierno no recibimos razones tras la decisión de abrir este centro en nuestro municipio, ahora tampoco se nos han dado explicaciones sobre las razones que han llevado a frenar este asunto en las últimas 24 horas”. En este sentido, ha advertido que “este alcalde va a estar vigilante ante la evolución de los acontecimientos”, ya que “en este momento estamos inmersos en un periodo electoral” y “esperamos que este cambio de opinión no obedezca a una estrategia partidista”.

El alcalde ha querido agradecer a toda la ciudadanía y colectivos sociales del municipio las llamadas y numerosas muestras de apoyo al posicionamiento del equipo de Gobierno tras la noticia conocida en el día de ayer y ha recalcado que “siempre estaré al lado de mis vecinos y defenderé por encima de todo los intereses de un municipio que ha demostrado y sigue demostrando ser hospitalario e integrador, en el que conviven más de 50 nacionalidades desde hace muchos años”.

Asimismo, ha insistido en su oposición a la forma de gestionar la política migratoria por parte del Gobierno de España y a la implantación de este tipo de centros en municipios en los que “ya tenemos una alta presión migratoria como puede ser el caso de Adra o la totalidad del Poniente almeriense” porque “sólo generan desequilibrio en materia migratoria”.