Manuel Cortés: "Con responsabilidad social saldremos de esta situación y volveremos a la normalidad"

La situación de alarma que atraviesa nuestro país con motivo de la pandemia global por el Covid-19 ha llevado a los municipios a blindarse para evitar el contagio por este virus. La localidad de Adra es uno de los municipios que ha adoptado medidas propias, además de las dictas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Gobierno, Junta de Andalucía y Diputación. Hablamos con su alcalde, Manuel Cortés

- ¿Cómo está afrontando Adra esta crisis mundial?

-Nuestra ciudad se está adaptando minuto a minuto, día a día, a esta circunstancia especial de crisis sanitaria. Los abderitanos y abderitanas son gente consciente y responsable, y estamos haciendo un esfuerzo para cumplir la premisa de ‘Yo me quedo en casa’. Pero también es verdad que hay algunos ciudadanos que están incumpliendo esta norma, que es esencial y por este motivo las fuerzas de seguridad están velando para que se lleven a cabo. Es una cuestión de responsabilidad. Tratamos de hacer frente a esta enfermedad con las medidas de contención que desde el Ayuntamiento de Adra hemos preparado, en un tiempo récord, y siempre en virtud de las recomendaciones que nos marcan las autoridades sanitarias.

-¿Qué medidas ha adoptado el ayuntamiento para prevenirla?

-Todas las que están a nuestro alcance. No solo desde que el Gobierno decretase el estado de alarma, sino de forma previa ya estábamos tomando medidas para trasladar a la población que estábamos ante un caso de excepcionalidad y que, por tanto, debíamos adoptar medidas en consecuencia. Además, tras decretarse oficialmente el estado de alarma hemos ido estableciendo, adaptando y ampliando medidas en todos aquellos ámbitos en los que ha sido necesario. Hemos pedido a nuestros vecinos y vecinas que se ciñan a las restricciones de circulación por la vía pública establecidas por Real Decreto. En cuanto al trabajo de los empleados públicos, hemos adaptado la prestación de servicios para que, en la medida de lo posible, puedan teletrabajar, sin perjuicio de que los vecinos puedan seguir disponiendo de los servicios municipales. ¿Cómo lo hemos hecho? Nos hemos organizado de tal manera que los abderitanos y abderitanas pueden realizar todo tipo de consultas y gestiones de forma telemática. Por otro lado, tenemos trabajadores que tienen que seguir ejerciendo su labor ‘in situ’, como son los operarios que realizan servicios esenciales como son los del área de limpieza, a quienes quiero reconocer especialmente en este momento en el que su papel es clave para el aseo de la ciudad. Un servicio que hemos reforzado e incrementado para combatir la suciedad y posibles focos de infección. A ellos hemos sumado la incorporación de un apoyo externo para la desinfección de zonas sensibles como los parques infantiles y biosaludables, mobiliario urbano o zonas concurridas como entradas de establecimientos que permanecen abiertos o el centro de salud. A ellos se unen los servicios de Policia Local y Protección Civil, en la primera línea de ayuda para frenar esta pandemia. Quiero también agradecer la solidaridad de agricultores de nuestra ciudad, que están ofreciéndose para colaborar en la desinfección del municipio con su propia maquinaria, un apoyo altruista que no descartamos de un sector que a pesar de no atravesar su mejor momento vuelve a darnos una lección de grandeza. También me gustaría destacar un nuevo servicio de apoyo y atención a domicilio para ayudar a personas mayores y vulnerables que viven en soledad, para garantizar que, sin salir de casa, no les falten productos de primera necesidad. Creo que en un momento de crisis sanitaria como esta, desde el Ayuntamiento debemos estar al lado y cuidar de las personas que peor lo están pasando.

-Ante el estado de alarma decretado, ¿con qué servicios contarán los abderitanos estos próximos días?

-Por parte del ayuntamiento, y como comentaba, seguirán contando con los mismos servicios administrativos en la medida en que se pueden ir gestionando. Los ciudadanos son conscientes de que en un momento como este, las cosas en la administración van un poco más despacio. La diferencia fundamental es que los trámites administrativos ya no son presenciales, sino telemáticos. Estamos intensificando la comunicación con los abderitanos y abderitanas desde la Radio Municipal o los perfiles en redes sociales, para mantener en todo momento los canales de información activos. Los trabajos a pie de calle van a seguir en estado de guardia para cuestiones de urgencia o necesidad, por lo que también quedarán cubiertos. La limpieza, como ya he dicho, va a estar al 200%. Por supuesto decir que los establecimientos que ofrecen productos de primera necesidad seguirán abiertos y, lo que es más importante, debo recalcar que estos aseguran el abastecimiento de todos los productos considerados esenciales. Me gustaría llamar a la calma, y evitar las congregaciones de gente en estos lugares. Tratar de comprar lo esencial, ir una única persona del núcleo familiar y, a poder ser, que no sea de grupo de riesgo.

-¿Cómo cree que afectará económicamente esta pandemia?

-Estamos viviendo una situación histórica, sin precedentes. Hablar ahora de consecuencias económicas puede ser precipitado. Indudablemente será una hecatombe económica, pero es pronto para cuantificarlo. Es cierto que hay personas y sectores que están sufriendo ya las consecuencias y el Gobierno no puede olvidarse de ellos, pequeñas empresas y autónomos que están en la cuerda floja. Lo urgente y preciso es centrarnos en conseguir contener la expansión del virus y acabar con esta crisis sanitaria, pero el alcance económico también debe preocuparnos. Las consecuencias se irán viendo, pero estoy seguro de que juntos y con responsabilidad social saldremos de esta situación y volveremos a la normalidad. Aprovecho para animar a los abderitanos y abderitanas a que, si tienen que salir a hacer la compra, también acudan a su tienda de barrio, a los pequeños establecimientos que permanecen abiertos para alimentación, farmacia y productos imprescincibles. Tenemos que acordarnos de ellos ahora más que nunca.

-¿Ha adoptado el ayuntamiento alguna medida económica para ayudar a pymes y autónomos?

-En este momento nos hemos centrado principalmente en poner en marcha las medidas de contención para salvaguardar la salud de los abderitanos y abderitanas. Pero estamos ya estudiando y analizando varias alternativas para apoyar, en la medida de lo posible, al sector comercial que se está viendo afectado por esta circunstancia con aplazamientos, fraccionamientos o bonificaciones de algún tipo. Aunque es cierto que necesitamos el apoyo decidido del Gobierno de España y la Junta de Andalucía, el apoyo de los Ayuntamientos tiene que ir en concordancia con las medidas que planteen el resto de administraciones, solo así podremos, de verdad, dar un apoyo eficaz a nuestro tejido empresarial.