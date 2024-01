La nueva Sala Tic y Espacio Coworking en Adra abre sus puertas con una treintena de solicitudes

La nueva Sala Tic y Espacio Coworking de Adra ha abierto sus puertas con una treintena de solicitudes. El Ayuntamiento de Adra ha puesto en marcha en la ciudad esta sala que el pasado mes de diciembre el alcalde, Manuel Cortés, inauguraba para los vecinos y vecinas de la ciudad milenaria. Una nueva instalación con el mejor equipamiento que está ubicada en Travesía Camino del Molino, 10 bajo, y que cuenta con 95 metros cuadrados repartidos en dos salas para dedicar al estudio y TIC o a reuniones y coworking.

Esta área cuenta con un sistema informático puntero que permite la verificación digital para el acceso. Por este motivo, desde la apertura del plazo de inscripción, han sido más de una treintena de solicitudes las registradas para disfrutar de sus servicios. Tras adquirir este acceso, el usuario o usuaria tan solo tiene que instalar la aplicación móvil ‘Nearkey’.

La solicitud de dicha acreditación se puede realizar en el Ayuntamiento de Adra, rellenando un impreso normalizado o a través de la sede electrónica www.sede.adra.es. Las solicitudes serán verificadas por personal municipal en un plazo máximo de 24/48 horas hábiles.

Normas de uso de la Sala Tic

La finalidad de esta sala, que inicialmente está abierta de 9:00 a 22:00 horas, es facilitar el estudio, formación y espacio coworking. Para poder realizar esta actividad en un ambiente adecuado, se deben utilizar los espacios disponibles y específicos a tal fin y cumplir con una serie de normas básicas de funcionamiento, que redundarán en beneficio de todos.

Entre estas normas destaca que la edad mínima de acceso es de 16 años y que la tarjeta de uso de la sala es personal e intransferible, permitiéndose solo el acceso de un usuario por tarjeta de uso. De hecho, no se permite la reserva de espacios ni para uno mismo ni para terceros. Igualmente, el Ayuntamiento pide que se haga uso de la sala solo durante el tiempo solicitado, periodo en el cual los usuarios y usuarias deben utilizar cascos en los dispositivos de audio y mantener los móvil silenciados, no haciendo uso de ellos para hacer ni atender llamadas telefónicas. Además, se aconseja mantener bajo control y vigilancia las pertenencias personales, ya que el Ayuntamiento no se responsabiliza de su pérdida, sustracción o deterioro. La permanencia en la sala supone la aceptación de las normas generales establecidas y el incumplimiento de alguna de ellas podrá suponer la privación del disfrute de estas instalaciones, así como sanciones previstas en la normativa general del Ayuntamiento de Adra.