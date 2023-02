Los artistas locales Tony Martín y MaaCharly se suman al 'Sirena Loca Fest' de Adra

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, anunció recientemente dos nuevas incorporaciones al cartel del primer festival de la primavera abderitana, el ‘Sirena Loca Fest’: los artistas locales MaaCharly y Tony Martín. Lo ha dado a conocer junto a los concejales de Cultura y Juventud, Elisa Fernández y Antonio Sánchez; el responsable del Departamento de Contratación de Kuver Producciones, Ernesto Zapata; y una de las dos nuevas incorporaciones, el cantante abderitano Tony Martín. Cortés ha mostrado su “orgullo” de que “el arte abderitano se vea recogido en un cartel junto a artistas consolidados de la talla de Daviles de Novelda o Danny Romero”. “En Adra tenemos mucho talento en muchos ámbitos, como el deportivo o el musical. Cuando pensamos en ampliar nuestra oferta cultural y organizar un festival dirigido a nuestros jóvenes teníamos claro que no podíamos olvidarnos de nuestros artistas locales”.

El primer edil ha agradecido a estos dos artistas locales “su entusiasmo por participar en esta primer edición del festival” y ha destacado que “tanto MaaCharly como Tony Martín son dos grandes cantantes dentro de la música urbana y fusión, los abderitanos estamos muy orgullosos de ellos, de su arte y de cómo se están haciendo su hueco en la industrial musical”. Por ello, “estamos emocionados y deseosos de verles subidos al escenario del ‘Sirena Loca Fest’. Cortés no ha dejado pasar, de nuevo, la oportunidad de “animar a todos nuestros vecinos y vecinas y visitantes a que nos acompañen el 25 de marzo, para dar la bienvenida a la primavera en Adra y al ritmo de la buena música”.

"Estaba en el estudio, cuando de pronto me suena el móvil y me dicen 'tu pueblo te reclama'. Aún sigo con los pelos de punta"

Tony Martín, por su parte, ha relatado que “estaba en el estudio, cuando de pronto me suena el móvil y me dicen “tu pueblo te reclama” desde ese momento sigo teniendo los pelos de punta”, ha relatado. El cantante ha asegurado que “cantar en este festival es una ilusión inmensa” y ha agradecido “al Ayuntamiento que hayan pensado en mí para formar parte de este pedazo de evento con más de 12 horas de música y artistazos del momento”. “Me siento afortunado de poner mi granito de arena y alocado porque mis canciones suenen en mi tierra y con mi gente”, ha insistido.

La cantante abderitana MaaCharly, que no ha podido asistir a esta presentación por motivos personales, se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para transmitirle que se siento “súper ilusionada de ver que Manuel Cortés y su equipo de Gobierno apuesta por el arte local y confía en mi proyecto”, así que “cuando me propusieron formar parte de este festival sentí muchas ganas y no dudé en decirles que sí. Estoy segura de que el ‘Sirena Loca Fest’ va a ser un éxito”. Además, la abderitana ha mostrado su felicidad “de subirme a un escenario en mi ciudad, con la que estoy tan agradecida, ya que he sentido el apoyo de mis vecinos y vecinas desde el primer momento y allá donde voy siempre hay alguien de Adra que me acompaña”.

Dos artistas locales “de altura”

El ‘Sirena Loca Fest’ suma a su cartel a la abderitana María de los Ángeles Fernández, conocida artísticamente como MaaCharly (Adra, 1998). Esta cantante comenzó escribiendo poesía desde muy pequeña y con el paso del tiempo descubrió el rap, género con el que se siente muy identificada desde sus 12 años. Ahora, con 24, ha convertido su poesía en canciones y a través de sus letras intenta siempre transmitir mensajes y soltar aquello que lleva consigo.

En tan solo un año ha conseguido tocar en lugares como el teatro Cervantes de Almería o incluso festivales como SolazoFest o UrbanLei, tras hacerse con un hueco en la escena musical almeriense ahora tiene muchos proyectos en la ciudad de Granada rodeada de artistas de la escena nacional. La joven artista asegura que en 2023 se va a conocer a una Maacharly completamente nueva, pero sin perder nada de su esencia.

Actualmente tiene ya preparados sus dos próximos singles y está trabajando en la construcción de un disco con el que quiere afrontar su trabajo fin de master, como último paso para terminar el Master de Arte Visual que cursa en Granada.

Por su parte, Antonio ‘Tony’ Martín, nacido en Adra en 1992, es un artista que combina en sus producciones estilos como el pop, el flamenco y el reggaetón. Cantante y autor de sus letras, Martín asumió desde su infancia la música como su mayor interés y pasión. Tomó clases de guitarra, instrumento que le acompañaban en sus primeros pasos como artista, con la realización de sus propias cover. Fue precisamente su profesor de Guitarra, Franci Monge (que es ahora su productor y guitarrista), quien le propuso la idea de hacer una canción en la cual él pudiese ser el protagonista de sus versos.

En 2018, Martín lanza su primer single bajo el título ‘Quiero tu calor’, un tema de flamenco fusión con el que alcanzaría miles de visitas en redes sociales y plataformas digitales, dando el salto a las salas para conquistar a todo un público que lo reclama. Martín cuenta con un gran repertorio de canciones, entre los que se encuentra ‘En tu mente’, ‘Mi paraíso’ o ‘Travesuras’, que juntan un sentimiento en común de amor y desamor, combinando ritmos alegres de reggaetón y flamenco para bailar. ‘Sirena Loca Fest’

Cabe recordar que el ‘Sirena Loca Fest’, que ha sido organizado por el Ayuntamiento de Adra, junto a Kuver Producciones, contará con las actuaciones de artistas como Daviles de Novelda, Danny Romero y Ballesteros, en una jornada en la que este espacio se convertirá en un punto de encuentro y convivencia. Una cita musical que será sin duda, “uno de los eventos más destacados de la primavera almeriense”, en la que reinará la música urbana, con tintes de flamenco, rap, trap y reggaetón.

Serán más de doce horas de buena música en un evento que arrancará a las 12:00 horas del mediodía y cuyas entradas están ya a la venta por tan solo 20 euros en www.kuverproducciones.com, así como en la taquilla física del Teatro Cervantes de Almería. El Pabellón de Deportes y la Papelería Escobar de Adra, así como Amour Shops en El Ejido, son puntos de venta físicos. Una entrada en la que están incluidas dos cervezas y, para los 1.000 primeros, un plato de paella.